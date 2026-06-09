Hunosa enriquece su Archivo Histórico con la documentación de la Cámara Minera de Asturias

El Archivo Histórico de Hunosa incorpora a su colección los fondos documentales de la Cámara Oficial Minera de Asturias, un órgano creado en los años 20 del pasado siglo para el fomento de la actividad minera. Coincidiendo con el Día Internacional de los Archivos (este 9 de junio), la compañía ha anunciado que habilitará un nuevo espacio expositivo en el emblemático Pozo Fondón —sede el Archivo—, en el que exhibirá, entre otros materiales, "muebles y enseres recuperados de la sede del ente cameral, sin actividad por la baja de las empresas que la constituían" (hoy solo permanece abierta Hunosa).

La Cámara Oficial Minera de Asturias llegó a sumar más de un centenar de compañías. Aunque el peso recaía en las empresas que sacaban carbón, también formaron parte explotaciones de hierro, caolín, antracita, cinabrio, arsénico, mercurio, cuarzo, fluorita, solomía, barita, yeso y cemento. Los fondos documentales, señalaron desde Hunosa, "enriquecen el archivo histórico, aportando a través de sus legajos una visión más global de la minería en la región durante casi un siglo y aportando una información estadística de máxima relevancia, fundamental para el estudio y la investigación".

El Archivo abrió en 2022 sus puertas al público. El equipamiento inaugurará a lo largo del verano un espacio expositivo dedicado a la Cámara Oficial Minera de Asturias recreando algunas de sus estancias en distintas décadas: la sala de juntas, el despacho del presidente, conserjería...

Con esta nueva incorporación, el centro suma ya 30 fondos documentales que permiten "ilustrar el pasado reciente y componen un retrato de una actividad económica y de una cultura, revelando cómo era la vida en las cuencas mineras, en sus pozos e instalaciones".

Cesión de la pinacoteca al Principado

Dentro del activo de la Cámara Minera de Asturias también existen diversas obras de arte —en su mayoría de temática minera e industrial— que decoraban alguna de las estancias de la propia sede social de la institución, en Oviedo, las cuales, además de haber sido creadas por autores y pintores reconocidos, revisten de una gran importancia cultural e histórica. Se trata de obras de autores como Paulino Vicente, César González-Pola o Eugenio Tamayo. Estas obras se han cedido al Principado de Asturias.