Mieres salva sobre la bocina la campaña ganadera: el Principado ofrece 450 hectáreas de pastos en Quirós y Oviedo tras el bloqueo del Puerto Pinos

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, ofreció este martes a los ganaderos de Mieres afectados por la "guerra de pastos" del puerto de Pinos dos pastizales autonómicos para que las reses puedan pastar este verano. Se trata de unas 450 hectáreas repartidas entre dos montes de Oviedo y Quirós.

Los responsables de la Junta Ganadera de Mieres tienen previsto ahora, más allá del aval del Principado, reunirse con los ayuntamientos y los ganaderos de cada una de las zonas para explicarles la situación y evitar nuevos conflictos territoriales. “Somos optimistas y confiamos en que este arreglo permita salvar la campaña, a la espera de que el año que viene podamos regresar a nuestros pastos de León”, señala David Pérez, portavoz del colectivo.

Marcelino Marcos, saludando a David Pérez. / Foto cedida a LNE

La cabaña ganadera de Mieres parece haber encontrado una solución para la campaña de pastos sobre la bocina. Marcelino Marcos Líndez recibió ayer en la Consejería al alcalde del concejo, Manuel Ángel Álvarez, y al citado David Pérez. Sobre la mesa puso la cesión de dos montes, uno de 90 hectáreas ubicado en Oviedo y otro de 360 localizado en Quirós.

“Desde el principio hemos tratado de colaborar ante una situación excepcional y muy difícil de comprender, que está causando un gran perjuicio a las ganaderías de Mieres”, explicó el consejero. “Lo que hemos hecho es analizar determinados bienes patrimoniales susceptibles de aprovechamiento para pastos y ahora se trata de comprobar si encajan en las necesidades de los ganaderos”.

“Vamos a visitar los terrenos y, al ser pastos compartidos, queremos también explicar a los vecinos que se trata de una solución provisional obligada por las circunstancias”, señala el responsable de la Junta Ganadera.

Las circunstancias

Los conocidos motivos de fuerza mayor a los que se refiere David Pérez derivan del auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo, de ejecución forzosa sobre la sentencia que impide al Ayuntamiento de Mieres desarrollar su actividad ganadera en el citado puerto, de su propiedad pero localizado en la provincia de León. En la práctica, esto significó que la Guardia Civil impidió a finales de mayo que más de un centenar de ganaderos mierenses remontasen con sus reses el puerto de La Cubilla para desplazar cerca de 1.500 cabezas de ganado al gran pastizal veraniego de Babia.

Si finalmente los ganaderos de Mieres ocupan, como todo indica, los pastos ofrecidos por el Principado, la situación de la cabaña de cara al verano quedará de la siguiente manera. Unas 700 reses ya se han trasladado a Los Hidalgos, un monte situado junto a Pinos que ha sido alquilado por la Junta Ganadera. En este caso, el problema es que, debido al reducido tamaño de la finca, en un par de meses como mucho podría quedarse sin hierba, obligando a los rebaños a regresar a Mieres.

Otras ganaderías han optado por la trashumancia o por alquilar pastos en otros municipios de Asturias. El resto, unas 250 vacas, todo indica que se trasladarán a los pastos cedidos por el Principado. De esta forma, quedará cubierta toda la cabaña ganadera.

Regresar a Pinos

La reubicación del grueso de las ganaderías de Mieres tiene un marcado carácter provisional. El objetivo final es poder regresar a Pinos, a ser posible ya el próximo verano. “Estamos hablando de una situación urgente y no deseada”, afirmó Marcos Líndez. Y añadió que será necesario comprobar la compatibilidad de los aprovechamientos “para evitar cualquier tipo de conflicto con otros ganaderos”, aunque se mostró convencido de que la propuesta puede ayudar a resolver el problema este mismo verano.

Los ganaderos insisten en que la solución pasa por agilizar el proceso de desafectación del Puerto Pinos, un trámite que permitiría al colectivo asumir directamente la gestión de los pastos y evitar así los obstáculos administrativos actuales. El Ayuntamiento ya ha iniciado la tramitación del procedimiento, sobre el que tendrán que informar las parroquias de Babia por mandato judicial, algo que no hizo en primera instancia y que retrasó el proceso.

Mientras tanto, el Principado mantiene su disposición a colaborar. “Me consta que el Ayuntamiento está trabajando de manera diligente para encontrar una solución de futuro y nosotros vamos a seguir colaborando”, concluyó el consejero.