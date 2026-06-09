El ovetense Iyán Castaño Molleda se alza con el premio "Nicanor Piñole" de pintura de San Martín del Rey Aurelio

El artista ovetense Iyán Castaño Molleda se ha alzado con el premio Nicanor Piñole en el XXVII Certamen Nacional de Pintura de San Martín del Rey Aurelio, con una cartografía marina que interpreta las huellas y relieves depositados por el mar sobre la costa asturiana. "Un lirio en el fondo", título que da nombre a la obra, se podrá contemplar en la Casa de la Juventud hasta el 19 de junio, en una exposición que recoge otras doce obras finalistas seleccionadas de entre un total de 109 presentadas a concurso, procedentes de todas las comunidades autónomas.

Grafismo experimental

Iyán Castaño Molleda es un joven artista, graduado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, que en sus obras “apuesta por el grafismo experimental, fusionando el grabado con la pintura”, en torno a temáticas que van desde “lo efímero y lo eterno, a la vastedad y la belleza indomable de la naturaleza”.

Desde 2023 ha cosechado diferentes reconocimientos como el Premio Asturias Joven de Artes Plásticas, el Premio al Mejor Artista Emergente de ArtMadrid 2026 o la Mención de Honor en el Certamen de Arte de Luarca. Además, en 2024 fue seleccionado entre los pintores finalistas del Piñole.

El jurado del certamen, compuesto por Juan Fernández Álava, Natalia Alonso Arduengo y Pablo Rodríguez Fernández de la Vega, decidió premiar ‘Un lirio en el fondo’ de entre las más de cien obras presentadas, con una dotación de 1.500 euros. Destacan del cuadro “la poética visual de un lenguaje que emplea los mínimos ingredientes técnicos para lograr la máxima expresividad”, así como “la evocación del tránsito de la existencia”, según describen.

Exposición

La exposición completa con las obras seleccionadas del Piñole se podrá visitar en la Casa de la Juventud, de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, hasta el 19 de junio.

En el mismo edificio se exponen los dibujos de la categoría escolar del certamen de pintura que han sido seleccionados en esta edición, un total de 28 creaciones presentadas por alumnos de los colegios municipales, desde infantil hasta secundaria.

La entrega de premios tendrá lugar el miércoles día 17 de junio a las seis de la tarde, en el Aula Cultural “Onofre Rojo”, en Sotrondio, presidida por el alcalde, José Ramón Martín Ardines, y la concejala de Cultura, Cintia Ordóñez, que este martes han visitado sendas exposiciones.