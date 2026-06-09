El sidicato Suatea lamenta los retrasos en el arreglo de la escuela de Zurea, en Lena
Los alumnos se ven obligados a asistir a clase al centro social de la localidad
El sindicato del sector de la educación Suatea ha vuelto a alertar del "preocupante estado" de la escuela de Zurea, en Lena. La central subraya que "llevamos todo el curso denunciando el deterioro generalizado de las infraestructuras de la red educativa pública asturiana, mientras sigue creciendo la asignación presupuestaria para la red concertada. Uno de los casos más graves y preocupantes es el de Zurea, perteneciente al CRA (colegio rural agrupado) de Campomanes".
La situación de este centro, subrayan, "es el resultado de años de abandono de un edificio construido en la década de 1950. El equipo de gobierno municipal lleva mucho tiempo reclamando la reparación de una cubierta cuyo mal estado impide el uso seguro del edificio".
Tras una primera actuación provisional, "consistente en la colocación de tejas sobre una cubierta de uralita, el Gobierno asturiano terminó asignando presupuesto y adjudicando un proyecto de reforma. Sin embargo, a día de hoy, el pliego ha caducado sin que las obras se hayan ejecutado y la empresa adjudicataria se enfrenta ya a penalizaciones por el incumplimiento de los plazos".
Centro social
Suatea lamenta que "todo indique que el próximo curso comenzará en las mismas condiciones que el actual, ya que será necesario iniciar un nuevo proceso de licitación y volver a empezar desde cero". Llevan años advirtiendo del mal estado del edificio, pero "la situación alcanzó un punto crítico a mediados de 2025, cuando un temporal de viento provocó desprendimientos en el tejado. Ante el peligro existente, las familias decidieron no llevar a sus hijas e hijos al centro". Desde entonces reciben clases en el centro social de la localidad.
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