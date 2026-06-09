Valnalón "fabrica" inclusión: los centros de apoyo a la integración de Asturias conocen la sostenibilidad empresarial en Langreo

Actividad económica y empresarial, cuidado del medio ambiente e inclusión social. Son las tres patas del proyecto “Hagamos compromiso” que la empresa langreana Inoxnalón puso en marcha en 2019 y con el que calcula y compensa su huella de carbono involucrando a colectivos del tercer sector. La empresa planta árboles en los centros que forman parte del proyecto para compensar esa huella de carbono. Cada centro es custodio durante un año de un árbol simbólico y a los doce meses cede el testigo a otra organización. Es lo que se hizo este martes en las instalaciones de la empresa en Valnalón. El centro de apoyo a la integración Emburria de Onís entregó el relevo a ADEPAS, asociación de ayuda a personas con discapacidad intelectual del Principado de Asturias. El siguiente será la residencia Rey Aurelio de El Entrego.

Foto de familia de los participantes en el proyecto "Hagamos compromiso" de la empresa langreana Inoxnalón / D. O.

Descarbonización de Bayer

El proyecto es un ejemplo de buenas prácticas de responsabilidad social corporativa, ya que como destacó Jorge Álvarez, director de la planta de Bayer en Langreo, que este año se encargó de la ponencia del acto, “no basta con hacer las cosas bien, hay que hacerlas de manera responsable”, afirmó, subrayando que la sostenibilidad debe medirse también por su impacto en la sociedad. Álvarez destacó el proyecto de descarbonización de la planta de La Felguera, la primera del sector farmacéutico en España en hacerlo, pero apuntó que “más allá de la tecnología es importante tener un impacto más positivo para la sociedad y menos perjudicial para el medio ambiente”.

Jorge Álvarez, director de la planta de Bayer en Langreo, durante su intervención en el acto "Hagamos compromiso" de Inoxnalón / D. O.

Desde la dirección de Inoxnalón, Rosa Roces incidió en la evolución del proyecto hacia una red de colaboración más amplia, destacando el trabajo previo de cálculo de huella de carbono y la próxima incorporación al registro oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. También puso el acento en el papel de Emburria como pieza clave del programa y en la continuidad del relevo entre centros.

Los miembros de Adepas con el árbol del proyecto "Hagamos compromiso" de Inoxnalón / D. O.

En representación de ADEPAS, Higinio Uría, subrayó el sentido colectivo de la iniciativa, que definió como “una cadena de compromiso compartido”, y defendió la necesidad de que empresas y entidades sociales “caminen juntas” para avanzar en inclusión real de las personas con discapacidad intelectual. “Asturias se construye con retos y responsabilidad compartida y las personas con discapacidad intelectual no están al margen de los grandes retos sociales”, afirmó

El acto también contó con la presencia de la directora general de Empresa y Comercio del Principado, Arancha González Montón, que reivindicó una forma de hacer empresa “más inclusiva, más sostenible y más humana”, y de la concejala de Hacienda de Langreo, Marina Casero, que defendió la compatibilidad entre competitividad empresarial y compromiso con el entorno.

Con esta séptima edición, "Hagamos compromiso" consolida su recorrido por distintos concejos asturianos —de Langreo a Tapia de Casariego, pasando por Gijón, Oviedo, Valdés y Onís— y refuerza una fórmula que combina acción ambiental y participación social.