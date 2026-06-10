Las amenazas bloquean el plan de rescate para la cabaña de Mieres: los ganaderos rechazan los pastos ofrecidos por el Principado tras ser intimidados por criadores de Lena
Los profesionales afirman que temen por la integridad de sus animales y optan por mantener el ganado en las explotaciones
La cabaña ganadera de Mieres no solo se ha visto abocada a una forzosa retirada en la "guerra de pastos" del Puerto Pinos, sino que ahora se enfrenta a un nuevo conflicto en Asturias. Apenas veinticuatro horas después de que el Principado ofreciera dos montes en Quirós y Oviedo para salvar la campaña de verano, la Junta Ganadera ha decidido rechazar la propuesta debido a las amenazas recibidas por parte de usuarios de uno de esos pastizales.
Según explica David Pérez, presidente de la Junta Ganadera de Mieres, el problema se centra en el monte autonómico del Puerto de Güeria, situado entre los concejos de Lena y Quirós y con una superficie aproximada de 360 hectáreas.
"Ganaderos de Lena que utilizan el monte de propiedad autonómica que nos ofreció el Principado para salvar la campaña de pastos se han dirigido a nosotros en términos muy graves, con amenazas y advertencias de que nos echarán por las malas de los pastos si finalmente acudimos", afirma Pérez.
La noticia supone un duro revés para un colectivo que apenas comenzaba a ver una salida a la crisis provocada por la imposibilidad de utilizar el Puerto Pinos. El pasado martes, el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, había puesto a disposición de los ganaderos mierenses dos pastizales autonómicos, uno de 90 hectáreas en Oviedo y otro de 360 en Quirós, para reubicar a unas 250 reses que seguían sin destino para este verano.
Sin posibilidad de entendimiento
La intención inicial de la Junta Ganadera era reunirse tanto con los ayuntamientos implicados como con los usuarios habituales de los montes para explicar que su presencia tendría carácter temporal y respondería exclusivamente a una situación de emergencia derivada del conflicto judicial de Pinos.
Sin embargo, ese intento de entendimiento ha quedado paralizado. "En la actual situación no podemos mandar nuestro ganado a Quirós, ya que tememos incluso por su integridad", señalan los portavoces de la cabaña mierense.
Los ganaderos explican además que el monte ofrecido en Oviedo apenas tiene capacidad para una decena de vacas, por lo que la solución real pasaba por utilizar el Puerto de Güeria. "Es lamentable que en la situación de emergencia que estamos viviendo tengamos que sufrir amenazas e insultos, hasta el punto de optar por no mover el ganado", lamenta David Pérez.
La Junta Ganadera ya ha trasladado su malestar y preocupación tanto al Principado como a los ayuntamientos afectados. Mientras tanto, la decisión adoptada es mantener las reses en las explotaciones, una medida que incrementará notablemente los costes para los ganaderos en un momento especialmente delicado para el sector.
La situación agrava aún más la incertidumbre de la cabaña mierense, que este verano se juega buena parte de su futuro tras verse expulsada de los históricos pastos de Pinos por una resolución judicial. El objetivo sigue siendo regresar cuanto antes al puerto leonés mediante el proceso de desafectación impulsado por el Ayuntamiento de Mieres. Pero, hasta que eso ocurra, la alternativa diseñada para evitar el colapso de la campaña parece haber quedado bloqueada por un nuevo conflicto territorial.
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