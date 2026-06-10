Atención conductores: retenciones en las horas punta en el puente atirantado de Sama del Corredor del Nalón por las obras

Los trabajos para el mantenimiento del puente atirantado de Sama comenzaron esta semana. Entre las medidas de control de tráfico que se tomaron está la instalación de bandas reductoras de la velocidad, que obligan a reducir a unos 20 kilómetros por hora la velocidad, que en el Corredor del Nalón es de 80 kilómetros por hora. Esta medida, tomada por "seguridad" mientras duren los trabajos, está generando retenciones en horas punta, y los conductores ya advierten de que puede resultar "peligrosa", al producirse colas a la entrada y la salida del puente. Piden que se señalice con más antelación la posibilidad de que haya estas retenciones, y que de esta forma la velocidad se reduzca de forma más paulatina. A estas medidas se une la de prohibir el paso a vehículos de más de 3,5 toneladas, iniciada ya el 1 de junio.

Ya el primer día de entrada en vigor de estas restricciones se produjeron percances en el tráfico, como un choque por alcance en el el acceso al Corredor ubicado en pleno puente.

Las obras para el mantenimiento del puente ya están en marcha, con el fresado de la capa de rodadura, "para reducir la carga que soporta la estructura mientas se ejecutan los trabajos para el relleno de fisuras, y el refuerzo metálico", unos trabajos que desde la Consejería de Movilidad del Principado se espera que "garanticen la correcta resistencia del pilón de hormigón".

Tras una inspección técnica a finales de mayo, el Principado determinó la necesidad de reducir la carga de tráfico del puente atirantado, por el que pasan unos 20.000 vehículos diarios. La prohibición de circulación para el tráfico pesado de más de 3,5 toneladas se inició el 1 de junio, con desvíos habilitados a través del casco urbano de este distrito langreano y de La Felguera, además de por la “Y” de Bimenes. El corte se produce para llevar a cabo obras en la estructura, que necesitan una “reducción del peso y las vibraciones que soporta”. Estas obras no tienen fecha de finalización prevista.

Transportistas

La ausencia de un horizonte temporal para la conclusión de los trabajos hizo que las asociaciones que agrupan a las empresas de transporte de Asturias, Cesintra y Asetra-CETM Asturias, reclamasen “celeridad” en la ejecución de las obras. Denunciaron también los “trastornos” que causa a los profesionales. También ahora al resto de conductores, sobre todo en las horas punta -de 7.30 a 9.00 de la mañana, de 14.30 a 15.30 y sobre las 19.00 horas de la tarde, sobre todo-, cuando se está produciendo tráfico muy lento, incluso retenciones, al atravesar la infraestructura, de 630 metros de longitud.

Entre los itinerarios alternativos recomendados por la Consejería de Movilidad para que los vehículos pesados eviten el paso por el distrito de Sama figuran los desplazamientos desde las carreteras A-8, A-64 y AS-I (Autovía Minera) con San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio o Caso, a través de la “Y” de Bimenes (AS-119), que conecta El Entrego con estas vías. La normativa municipal de Langreo prohíbe la circulación por el núcleo urbano de camiones de más de 16 toneladas.

Inspección

La inspección técnica realizada recientemente incluyó la utilización de un robot que recorrió los elementos atirantados para recabar información sobre su estado. También se llevaron a cabo estudios de resistencia del hormigón y análisis del pilón. Con esta actuación se definió con exactitud los trabajos a ejecutar en el puente atirantado del Corredor del Nalón, ahora ya con restricciones de tráfico tras el inicio de estas obras.