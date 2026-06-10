Cauce del Nalón dice "No a la guerra" en el teatro de El Entrego

El Teatro Municipal "Nuberu" de El Entrego será escenario mañana, 11 de junio, de una jornada dedicada a la reflexión bajo el lema "No a la guerra". La cita, que dará comienzo a las 19.30 horas, ha sido organizada por la asociación Cauce del Nalón con el objetivo de reunir a representantes de la sociedad civil y del ámbito institucional en torno a un mensaje pacifista.

El acto, cuya presentación correrá a cargo de Eva Martínez, combinará el componente reflexivo con una propuesta cultural. La parte artística incluirá una serie de canciones interpretadas por May Rodríguez, Tácito Suárez, Miguel Allende y Julio Arbesú, además de una lectura de poemas a cargo de Saray Blanco y Galo Gutiérrez.

Además de música y poesía, intervendrán el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines; el presidente de Amnistía Internacional Asturias, Enrique Pañeda, y la presidenta de Médicos del Mundo Asturias, Carmen Natal Ramos. El cierre del acto correrá a cargo de Isabel Rivera Onís, presidenta de Cauce del Nalón.

La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio y de La Nueva España.