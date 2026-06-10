La Escoba de Oro no barre las críticas sobre la limpieza y ensucia el debate político en Mieres

Lo que para el gobierno local (IU) supone un reconocimiento a las políticas de limpieza y sostenibilidad se ha convertido en las últimas horas en un nuevo foco de confrontación política en Mieres. La concesión de la "Escoba de Oro" al Ayuntamiento por parte de Ategrus, la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente, ha provocado una dura reacción del grupo municipal socialista, que considera que el galardón "no refleja el estado real del municipio".

El portavoz socialista, Jorge Expósito, denuncia que el premio constituye un "trampantojo institucional" y una "campaña de marketing político alejada de la realidad diaria de los barrios y parroquias de Mieres". Según sostiene, "se intenta vender un paisaje idílico de oficina que se desmorona en cuanto el ciudadano pisa la acera".

Los socialistas ponen el foco en el funcionamiento del certamen. "La "Escoba de Oro" no se concede tras inspecciones sorpresa ni auditorías independientes sobre el estado de limpieza de las calles", afirman. A su juicio, se trata de un concurso en el que el Ayuntamiento "se inscribe voluntariamente, abona una tasa y presenta una memoria técnica redactada sobre el papel". Por ello, consideran que el galardón premia fundamentalmente "las inversiones tecnológicas o la modernización de maquinaria", pero "no garantiza la pulcritud de los entornos urbanos".

La crítica se resume en una frase especialmente contundente lanzada por la formación: "Si pagas el stand, tienes premio. Así de fácil es ganar la Escoba de Oro en la feria TECMA de Madrid". Desde el PSOE aseguran que mientras se celebran estos reconocimientos, los vecinos continúan denunciando "papeleras desbordadas, aceras deterioradas, falta de personal de limpieza en los barrios periféricos y problemas crónicos en la recogida de residuos en las zonas rurales". "La verdadera Escoba de Oro se gana cada día logrando que todas las calles estén limpias", señalan.

La valoración del jurado

El reconocimiento llega apenas dos años después de que Mieres recibiera la "Escoba de Plata". El jurado ha valorado especialmente medidas relacionadas con la eficiencia en el uso del agua durante las tareas de baldeo, como la instalación de boquillas regulables que permiten reducir el consumo y mejorar la eficacia de la limpieza. El Ayuntamiento ha destacado que el premio supone un reconocimiento al proceso de modernización de los servicios municipales y a la colaboración ciudadana para mejorar la calidad de vida en el concejo.

Sin embargo, lejos de cerrar el debate sobre la limpieza, la distinción parece haberlo reabierto con fuerza. En un asunto tan visible para la ciudadanía como el estado de calles, plazas y barrios, la percepción vecinal continúa siendo un terreno de disputa política donde los premios no siempre bastan para despejar las críticas.