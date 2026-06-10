IU reclama la construcción de la variante de Villamorey, en Sobrescobio
La coalición exige que los presupuestos regionales del próximo año reflejen una partida presupuestaria para la obra
El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Sobrescobio reclama tanto al consistorio como al Principado, un compromiso para ejecutar la circunvalación de Villamorey para sacar el tráfico rodado del centro de la localidad.
La propuesta, según ha explicado el portavoz municipal de IU en Sobrescobio, José Guido, se concreta en cuatro puntos dirigidos a agilizar los plazos administrativos y garantizar la viabilidad económica del proyecto.
En primer lugar, insta al gobierno local a dirigirse de manera directa al Principado, concretamente a la Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, para que proceda a la redacción inmediata del proyecto técnico de la variante de Villamorey, paso indispensable para su posterior ejecución material.
Para evitar que la iniciativa carezca de respaldo económico, la propuesta exige explícitamente la inclusión de una partida presupuestaria específica en los próximos presupuestos regionales. Esta reserva de fondos estaría destinada al inicio efectivo de las obras, garantizando así que el compromiso técnico se traduzca en una realidad presupuestaria que desvíe el flujo vehicular del centro de la localidad.
Asimismo, el documento propone que desde la alcaldía de Sobrescobio se solicite una reunión urgente con la Dirección General de Infraestructuras Viarias. El objetivo de este encuentro sería fijar un cronograma de actuaciones de carácter vinculante que permita evaluar el avance del proyecto y coordinar las fases de la obra entre ambas administraciones.
Finalmente, y con el propósito de recabar el máximo apoyo institucional y mantener informados a vecinos, la iniciativa contempla dar traslado de este acuerdo a la Junta General del Principado de Asturias, así como a los colectivos y asociaciones de vecinos del concejo, abriendo así el canal de interlocución con la sociedad civil de Sobrescobio.
La propuesta ya ha sido formalizada por el concejal José Guido González Álvarez, y ahora su deberá ser debatida por el Pleno.
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