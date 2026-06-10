"Les Filanderes" lanzan su programa de intercambio de libros de texto para escolares de Langreo

El colectivo sociocultural "Les Filanderes", de Langreo, pone en marcha una nueva edición, la número catorce, de su programa de intercambio de libros de texto de Primaria, Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachiller, para ayudar a las familias que lo necesiten.

El programa se desarrollará en varias fases. En la primera, del 24 de junio al 22 de julio, se depositarán los libros de texto que ya no se utilicen y se recogerá el vale que permitirá retirar otros más adelante. Será un único día a la semana, los miércoles, de 10.00 a 13.00 horas, en el local de "Les Filanderes", situado en el edificio de la estación de Renfe en Sama.

La segunda fase de la campaña se desarrollará entre el 19 de agosto y el 30 de septiembre, también los miércoles, de 10.00 a 13.00 horas y en el mismo lugar.

Por orden de inscripción

La entrega de los libros de texto se hará por riguroso orden de inscripción. En caso de que una familia no pase a recoger los ejemplares tras el aviso de disponibilidad, se procederá a llamar a la siguiente familia.

El proyecto, que ya supera ampliamente la década desde su puesta en marcha, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo.

En los últimos años, el programa de intercambio de libros impulsado por "Les Filanderes" ha beneficiado a cientos de familias langreanas que de este modo han tenido un acceso más fácil a los libros de texto de todos los ciclos formativos previos a los estudios universitarios.