Mieres enciende San Xuan con un intenso programa de actividades con barrenazu, conciertos como el de Víctor Manuel y mucha sidra

Ya está aquí san Xuan. La gran fiesta que anuncia en Mieres la llegada del verano arranca este jueves 11 de junio y la folixa no parará hasta el día 24 con un programa que combina tradición minera, cultura sidrera, conciertos, verbenas y actividades para todos los públicos repartidas por distintos escenarios de la capital del Caudal.

Miles de personas disfrutan del arranque de un San Xuan de multitudes / LNE

Barrenazu y pregón

El inicio oficial llegará el jueves 11 de junio a las 12.00 horas con el tradicional barrenazu en la Plaza del Ayuntamiento, acto simbólico que marca el inicio de las celebraciones. A las 20.00 horas, Rufino del Barrio, exdirector de Tiempo Libre y Ocio del Ayuntamiento de Mieres ya jubilado, pronunciará el pregón en el auditorio Teodoro Cuesta.

El viernes 12 de junio estará marcado por la tradición minera con la ofrenda floral al Monumento al Minero a las 19.00 horas, seguida, a las 20.00 horas, del encuentro coral “La Mina Canta Unida” en el Auditorio Teodoro Cuesta. A las 20.30 horas, el desfile del grupo de baile Prau Llerón recorrerá Mayacina y la calle Aller, antes de dar paso a una de las grandes citas musicales del día en la Plaza de la Libertad con los conciertos del ciclo “33600”, que arrancarán a las 21.00 horas con “Paxareto”, seguirán a las 22.15 horas con “Aitor Ochoa & Mad Mule” y finalizarán a las 23.45 horas con “Je'Texas”. El Parque Jovellanos acogerá a partir de las 23.00 horas la primera gran verbena con la orquesta “Tatoo”.

Danza Prima y sidra artensana

El sábado 13 llegará uno de los días grandes del inicio festivo con el taller de danza prima a las 11.30 horas en el Parque Jovellanos, seguido a las 13.00 horas por la actuación de la Bandina L’Arrancaera y a las 14.00 horas el cierre con el coro del Conservatorio y el Orfeón de Mieres. La tarde continuará a las 17.00 horas con el espectáculo infantil “El Show de Willy Pomper” en Vega de Riba, mientras que entre las 18.30 y las 20:.0 horas el Paseo del Vasco acogerá el primer Concurso de Sidra Artesano d’Asturies. A las 19.00 horas tendrá lugar el desfile de la Banda de Gaites Villa de Mieres y a las 20.00 volverá “La mina canta unida”.

"Mieres underground"

Pero el gran protagonista del día será el festival Mieres Underground, que convertirá la Plaza de la Libertad en epicentro musical desde el mediodía. A las 13.00 horas arrancará la sesión vermú con Fee Reega a los mandos, seguida de comida en la calle entre las 15.00 y las 17.00 horas y tardeo desde las 17.00 horas con sesiones DJ. La parte musical nocturna comenzará a las 20.30 horas con “Ballbreakers”, continuará a las 21.30 horas con “Zoketes”, a las 22.30 horas con “Montefurado”, a las 23:30 horas con “Calatrava” y cerrará a las 00.30 horas con “Medalla”, en una maratón de conciertos que se prolongará hasta la madrugada.

Para los que sean más verbeneros, tendrán a “Tekila” a las 23.00 horas en el Parque Jovellanos y sesiones de DJ hasta las 03.00 horas, consolidando uno de los días más intensos de todo el programa festivo.

Victor Manuel, durante una actuación en Avilés. / Miki López

Víctor Manuel

A lo largo de los siguientes días, San Xuan mantendrá su ritmo con actividades culturales, pasacalles, espectáculos y citas musicales en espacios como el Parque Jovellanos, el Requexu o el Pozo Barredo. Una de las grandes apuestas de este año es el concierto de Víctor Manuel en este último espacio. Será el viernes 19 de junio a partir de las 21.30 horas.

Foguera

El tramo final del programa concentrará los momentos más multitudinarios. El martes 23 de junio, la villa vivirá su día grande. A las 20.30 tendrá lugar otro de los conciertos centrales del programa. “Sanguijuelas del Guadiana” llevarán su “Revolá” a las 20.30 horas al Parque Jovellanos. A las 23.00 horas serán los fuegos artificiales y el gran momento será media hora después, cuando se encienda la tradicional foguera de San Xuan en la Plaza del Ayuntamiento. De ahí, al concierto de “Celtas Cortos” a la 01.00 horas en el parque y el cierre musical con DJ Grand desde las 02.30 horas.

Finalmente, el miércoles 24 de junio comenzará con el reparto del bollu a las 11.30 horas en Liceo, La Pasera y Parque Xovellanos, seguido de la misa de San Xuan a las 12.00 horas en la iglesia de San Xuan y la gala de “Mierenses nel Mundu” a las 13.00 horas en el Auditorio Teodoro Cuesta, en una jornada que cerrará con música y actividades hasta la tarde.

Otro San Xuan que celebrar y otro verano que inaugurar en Mieres