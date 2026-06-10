Mieres, el segundo concejo que más dinero destina a asociaciones vecinales, solo superado por Gijón: el gobierno local contesta a las críticas

"Mieres es el Ayuntamiento de Asturias que más dinero destina proporcionalmente a ayudar a las asociaciones vecinales, mientras que, por cuantía presupuestaria, solo lo supera Gijón, que, con casi 280.000 habitantes, moviliza 240.000 euros. Mieres, por su parte, con más de 36.000 habitantes, convoca subvenciones a asociaciones vecinales con un presupuesto de 120.000 euros". El gobierno local (IU) ha respondido con estas cifras a las críticas de la Agrupación Vecinal de Mieres que ha mostrado su rechazo a las bases reguladoras de las subvenciones municipales para el ejercicio 2026. La plataforma considera que el procedimiento seguido vulnera el Reglamento de Participación Ciudadana (RPC) al no haberse convocado el Consejo Sectorial para debatir y consensuar el contenido de la convocatoria. Además, mostraron su rechazo a que se subvencionen actividades concretas más que a colectivos.

Actividades y labor diaria

Para el gobierno local, "estos datos prueban el importante esfuerzo que realiza el Ayuntamiento de Mieres para apoyar al movimiento asociativo vecinal y promover la participación ciudadana". “Somos conscientes del importantísimo trabajo que hacen en barrios y pueblos”, añadieron fuentes municipales, que aseguraron que el Ayuntamiento "tiene como prioridad distribuir las ayudas de forma lo más proporcional posible para llegar al mayor número de colectivos vecinales y colaborar en las actividades que desarrollan y en su labor diaria". En este sentido, el objetivo del equipo de gobierno es "impulsar y poner en valor el trabajo de las asociaciones como actores relevantes en la dinamización de los diferentes núcleos de población, impulsando actividades y proyectos".

“Por eso la prioridad es apoyar la realización de actividades que permitan mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas e iniciativas que den mayor protagonismo y relevancia al movimiento ciudadano”, señaló la concejala de Participación Ciudadana, Marta Jiménez, que recordó que estas ayudas parten de la premisa de la importancia del asociacionismo en el concejo y la promoción de la implicación de la ciudadanía en todos los ámbitos.

"La convocatoria de ayudas a asociaciones vecinales en el concejo se suma anualmente a otras que también convoca el Ayuntamiento (deportivas, sociales, culturales…) avanzando todas ellas en la misma línea, seguir apoyando al movimiento asociativo tanto en su funcionamiento como en el desarrollo de actividades", recalcó la edil.