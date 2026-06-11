Desde Burgos, Vizcaya e Illinois (EE UU) llegan las agrupaciones que actuarán en el XXV Certamen coral "La mina y la mar-Villa de La Felguera"

El teatro José León Delestal acogerá el próximo sábado, día 13, el tercer y último concierto del XXV Certamen coral internacional “La mina y la mar-Villa de La Felguera”. El Grupo Vocal Ulanka de Burgos, el Coro KantArte de Barakaldo (Vizcaya) y Bella Cantare Choir-Young Naperville Singers de Illinois (EE UU) actuarán en la jornada en la que se pondrá el broche de oro a la presente edición. Estarán acompañados por la Sociedad Coral La Felguera “Maestro Lozano”.

Tres recitales

Esta agrupación, que tiene más de cien años de historia, organiza desde hace 25 años el certamen coral, con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo, el área de Cultura del Principado de Asturias y la Federación Coral Asturiana (Fecora). El concierto del próximo sábado comenzará a las 20:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

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El pasado sábado, día 6, tuvo lugar el segundo concierto en el teatro José León Delestal, que contó con una gran afluencia de público. Actuaron la Coral Polifónica Entenza de Salceda de Caselas (Pontevedra), Coral Concepción Arenal Casablanca de Vigo (Pontevedra) y Coral Ángel Émbil de la Sociedad Siero Musical (Asturias. Les acompañó el coro anfitrión y organizador del ciclo musical. El primero de los conciertos del XXV Certamen coral internacional “La mina y la mar-Villa de La Felguera” se celebró el pasado 30 de mayo.