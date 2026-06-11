Canción asturiana, fútbol femenino y comida popular: así van a ser las fiestas de Ciaño, que empiezan este viernes

El festival de canción asturiana, un torneo de fútbol femenino y la comida vecinal son tres de las actividades incluidas en el programa de las fiestas del distrito langreano de Ciaño. Los festejos del Corpus Christi, organizados por la Sociedad de Festejos y Cultura “Amigos de San Esteban” de Ciaño, se inician este viernes, día 12, a las 19.00 horas, con un pasacalles con gaita y tambor a cargo del grupo “Los asturianos”.

Una hora después, Ramón Secades, presidente del club de fútbol San Esteban de Ciaño, dará el pregón de las fiestas. En el mismo acto, se rendirá homenaje al socio y la socia de honor. La música la pondrá el Coro El Carmen-José León Delestal de Lada.

Para las 20.30 horas está previsto el chupinazo de inicio de las fiestas. La jornada concluirá con la primera verbena, amenizada por la Orquesta Saudade y “Dj Andrés, vas a bailar”.

El sábado, las actividades comienzan a las 11.00 horas, con la primera semifinal de la segunda edición del torneo de fútbol femenino San Esteban de Ciaño, que se disputará en el campo “Ramón Secades”. Se enfrentarán en este partido los equipos L´Entregu C. F. A contra L´Entregu C. F. B.

A continuación, a las 12.30 horas, jugarán la segunda semifinal el Lada Langreo A contra el Sporting de Gijón C. Por la tarde, desde las 17.00 horas, habrá juegos infantiles en el parque Rosario Felgueroso.

La música será la protagonista desde entonces. Primero, con el gran festival de canción asturiana, que se iniciará a las 19.00 horas. Actuarán Luis Estrada, Avelino Fernández Corte y Andrés Cueli, acompañados por el gaitero Alfonsín de Les Regueres. El festival será presentado por el Che de Cabaños. Por la noche, el grupo Cabaret y el “Dj Andrés, vas a bailar” amenizarán la segunda verbena.

El domingo, en la Casa de los Alberti se repartirá el bollo y la botella de sidra o vino, junto con el porfolio y un detalle para los socios. A las 12.00 horas se disputará en el campo “Ramón Secades” la final del segundo torneo de fútbol femenino San Esteban de Ciaño y en el parque Rosario Felgueroso ofrecerá un concierto la Banda de música de Langreo.

Comida vecinal

En la tercera jornada de los festejos se ha programado una comida vecinal, seguida de la actuación de “Grupo de rumba”. La última verbena, con tardeo, comenzará a 19.45 horas. Actuará Vicente Díaz y “Dj Andrés, vas a bailar”. Con los fuegos artificiales, en la medianoche, finalizará la jornada festiva.

Noticias relacionadas

Las fiestas se cerrarán el lunes, que será el día del niño. Desde las 17.00 horas habrá atracciones a precios populares en el ferial. Durante las noches del viernes, sábado y domingo, los asistentes tendrán la oportunidad de degustar diferentes propuestas gastronómicas en los food trucks en el parque Rosario Felgueroso.