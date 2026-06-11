Empiezan las obras de reforma en la escuela de Zurea (Lena), que estará lista para el inicio del próximo curso escolar

Buenas noticias para los alumnos y las familias del colegio de Zurea, en Lena, que forma parte del CRA (colegio rural agrupado) de Campomanes. Las esperadas obras de reforma de la escuela han comenzado. La empresa Sardesa ha iniciado este jueves los trabajos de reparación del edificio.

Tal y como explicaron fuentes de la Consejería de Educación, está previsto que los trabajos se desarrollen a lo largo de los meses de junio y julio. De esta forma, la previsión es que el alumnado "pueda regresar a la escuela con el inicio del próximo curso", en septiembre.

La intervención que se va a llevar a cabo tiene un coste que supera los 60.000 euros. Los trabajos consistirán en el "recalce" de la cimentación, la reparación de la cubierta, la pintura exterior, la pavimentación del acceso al edificio y el drenaje del saneamiento, para evacuar las aguas pluviales. Desde el Principado se indicó que la Consejería realizó un estudio pormenorizado del estado de la cubierta, constatando que la estructura metálica ("que tendrá unos 10 años de antigüedad") se encuentra "en buen estado". También se comprobó que los tableros existentes de placa de fibrocemento "no contienen amianto".

Escuela provisional

Los estudiantes acuden a clase de forma provisional a la antigua casa del maestro, tras una obra de acondicionamiento finalizada por el Ayuntamiento de Lena e iniciada por los vecinos de la localidad. La intervención permitió en enero que este inmueble entrara en servicio como escuela provisional, hasta que se repare la escuela.

La necesidad de este traslado temporal surgió tras detectarse deficiencias tanto en la cimentación como en el tejado del actual centro escolar de Zurea. Ante la imposibilidad de una reforma parcial, la Consejería de Educación inició los trámites para acometer una obra nueva que solventase de forma definitiva los problemas estructurales del colegio. Desde el Ayuntamiento de Lena y desde las familias se había reclamado con insistencia el inicio de estas obras, que este jueves comenzaron.