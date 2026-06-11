Mieres se prepara para la mayor procesión religiosa de las últimas seis décadas: el Corpus reunirá a todas las parroquias del Caudal junto al arzobispo

Mieres vivirá este fin de semana una jornada histórica para la comunidad católica de la comarca. La ciudad acogerá la que está llamada a ser la mayor procesión celebrada en el concejo en más de sesenta años, una cita que reunirá a las once unidades pastorales que integran el Arciprestazgo del Caudal y que contará con la presencia del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.

«Va a ser apoteósico», adelanta el arcipreste del Caudal, Miguel del Campo, al referirse a una convocatoria que aspira a congregar a fieles llegados de Mieres, Aller, Lena, Morcín, Ribera de Arriba y Riosa. La procesión del Corpus Christi se enmarca además dentro de la visita pastoral que el prelado está desarrollando en la comarca, una actividad de especial relevancia que no se celebraba en el territorio desde hace unos tres lustros.

La celebración estaba prevista inicialmente para el pasado fin de semana, coincidiendo con la festividad del Corpus Christi, pero tuvo que ser aplazada debido a la visita a España del papa León XIV. Finalmente, la procesión se desarrollará este domingo y convertirá el centro urbano de Mieres en el escenario principal de una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias de los últimos tiempos.

La comitiva partirá a las seis de la tarde de la iglesia de San Juan, el principal templo de la ciudad. Desde allí recorrerá la calle Carreño Miranda para continuar por Doce de Octubre y Manuel Llaneza antes de regresar nuevamente a San Juan. El itinerario atravesará, por tanto, el corazón del casco urbano mierense.

Intensa actividad

La procesión constituye uno de los actos más destacados de la visita pastoral que Jesús Sanz Montes realiza desde hace semanas por el Caudal. El arzobispo ya ha recorrido localidades como Moreda, Campomanes o Pola de Lena y mantiene encuentros con sacerdotes, religiosos, catequistas, voluntarios de Cáritas, escolares, ancianos y fieles de todas las edades.

«Se trata de cumplir con el compromiso que el obispo tiene con cada una de las parroquias», explica Miguel del Campo, arcipreste del Caudal. El objetivo es acercarse a la realidad cotidiana de las comunidades cristianas y conocer de primera mano sus necesidades y desafíos.

El diácono José Juan García destaca el carácter excepcional de la convocatoria. Según sus datos, hacía más de sesenta años que Mieres no acogía una procesión de semejante magnitud, un acontecimiento que convertirá a la capital del Caudal en el epicentro de la vida religiosa de la comarca durante una jornada que «promete quedar para el recuerdo».