De mina a campo de maniobras militares: los soldados del Regimiento Príncipe se adiestran en el Pozo Santiago de Aller

De pozo minero a campo de maniobras para los militares del Regimiento Príncipe del acuartelamiento Cabo Noval. El pozo Santiago de Hunosa, en Aller, sigue dando pasos adelante en la pretensión de transformarlo en un Centro Nacional de Rescates. El adiestramiento en la mina de la Compañía Cuélebre, primera compañía del Batallón de Infantería Protegida (BIP) II/3 «Toledo», integrada en el Regimiento de Infantería «Príncipe» nº 3, durará dos días, este jueves y viernes.

El subgrupo táctico de la compañía se encuentra realizando ejercicios de instrucción y adiestramiento para poner en práctica "el planeamiento y conducción de operaciones en combate urbano y subsuelo", también como unidad protegida con vehículos blindados. Para estos ejercicios utilizan tanto instalaciones exteriores como "las galerías, chimeneas, planos y subniveles" de los pozos Santiago y San Jorge. La mina convertida en zona de combate.

Ejercicios miliares en el pozo Santiago. / FRANCISCO CABAL

2024

No es la primera vez que el Regimiento Príncipe realiza ejercicios de entrenamiento en el pozo Santiago. En 2024 ya realizó prácticas similares. Según Hunosa, esas maniobras "refuerzan las excelentes condiciones que ofrece el Pozo Santiago como futura sede de un Centro Nacional de Rescates, un proyecto en el que trabaja la compañía como principal nuevo uso de esta histórica instalación minera". Este proyecto, añadieron fuentes de la compañía pública, "incluye la experiencia y conocimiento adquirido de la Brigada de Salvamento Minero y unirá formación, entrenamiento e investigación".

El objetivo de los ejercicios que están realizando los militares en la mina es "preparar a las unidades en el planeamiento y conducción de operaciones de combate urbano y en subsuelo, en un entorno de alta intensidad y desconocido".

Militares participantes en las maniobras en el pozo allerano. / FRANCISCO CABAL

El subsuelo, explicaron los participantes, se emplea desde hace largo tiempo "como elemento de protección y ocultación, en particular en aquellas ocasiones en que se quiere evitar la acción de un adversario con un poder militar muy superior". El Pozo Santiago cuenta con galerías mineras que permiten realizar ejercicios bajo tierra "en un ambiente realista, por lo que resulta idóneo como zona de instrucción", añadieron desde Hunosa.

Militares, en las instalaciones de Hunosa en Aller. / FRANCISCO CABAL

Recreación de ambientes

La preparación militar en el ámbito operativo se basa habitualmente en la recreación de ambientes y situaciones que "sean lo más parecidas posible al hipotético escenario donde realmente podrían tener lugar las acciones de combate", por lo que la primera premisa es disponer de "zonas de instrucción e instalaciones apropiadas". El pozo allerano permite a los militares, recalcan desde Hunosa, "instruirse en una zona desconocida, adaptándose a una situación variable y haciendo frente a las diferentes vicisitudes del combate".

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La finalidad de los ejercicios que se llevan a cabo en la antigua mina es conseguir que los miembros de la compañía "estén en condiciones de planear y ejecutar una operación como componentes de un subgrupo táctico". El entorno presenta "desafíos y dificultades particulares derivados de la falta de luz, el reducido espacio, el confinamiento, la escasa ventilación y los problemas para la orientación y las comunicaciones". Además, subrayan, existen otros retos "de tipo psicológico como son la pérdida de confianza, la sensación de aislamiento y el miedo a la oscuridad o los espacios cerrados" (claustrofobia).