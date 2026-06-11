Revolución en el transporte de mercancías en Asturias: Talleres Alegría culmina en Mieres la construcción en una gran terminal logística que conectará carretera y ferrocarril

Talleres Alegría ha dado forma a la transformación de la antigua Perfrisa en una gran terminal logística que conectará carretera y ferrocarril. La histórica factoría que en su origen albergó el taller de laminados de Fábrica de Mieres, construido en 1953 está a punto de iniciar una nueva etapa. Tras una inversión que superará los 20 millones de euros cuando se completen todas las actuaciones previstas, Talleres Alegría ultima la entrada en servicio de la que será la primera estación intermodal privada de Asturias al margen de las instalaciones portuarias de El Musel y Avilés.

La infraestructura, ubicada en Sueros, ya ha concluido las obras contempladas en el proyecto inicial y se encuentra en fase de pruebas. Según explicó el consejero delegado de Talleres Alegría, Alfredo Alegría, la terminal podría comenzar a operar este mismo verano con los primeros movimientos de mercancías.

La playa de vías de la estación. / D. M.

“Una estación intermodal es un sitio donde se trasvasan mercancías de la carretera al ferrocarril”, empezó explicando Alegría durante una visita a las instalaciones. El complejo permitirá la llegada de mercancías por camión para su almacenamiento y posterior expedición por tren, o realizar la operación inversa. Además de la operativa ferroviaria, las amplias naves industriales servirán como espacio logístico para el almacenamiento de materiales.

Aunque la empresa todavía no tiene contratos cerrados de forma definitiva, ya mantiene conversaciones avanzadas para gestionar mercancías. “Estamos ya en pruebas, con las obras terminadas, y puede que este verano ya vengan mercancías siderúrgicas”, indicó el responsable de la compañía.

Playa de vías

La actuación ha supuesto la construcción de una nueva playa de vías -con ocho ramales exteriores y cuatro interiores- y de todos los accesos ferroviarios, tanto exteriores como interiores. También se han renovado las fachadas, instalado nuevos portones, ejecutado fosos de mantenimiento y rehabilitado las soleras de las naves. “Aquí no había nada de todo esto”, destacó Alegría al referirse a unas instalaciones que permanecieron inactivas desde el cierre de Mieres Tubos en 2018.

El proyecto original, que contó con apoyo del Ministerio de Transportes dentro de las ayudas europeas para la descarbonización y digitalización del transporte de mercancías, contemplaba una inversión de 7,5 millones de euros destinada principalmente a la infraestructura ferroviaria. Sin embargo, la compañía ha ampliado significativamente su apuesta por el complejo. “Al final nos vamos a meter tranquilamente, como mínimo, en 20 millones de euros de inversión entre unas cosas y otras”, afirmó el empresario.

El interior de la nave central, de 280 metros de longitud, tras se rehabilitación. / D. M.

Las instalaciones disponen de más de 30.000 metros cuadrados de superficie, de los que una parte continuará siendo rehabilitada para futuros usos industriales y logísticos. El objetivo es convertir el enclave en un centro multifuncional vinculado al sector ferroviario y a nuevas actividades empresariales.

Durante la visita, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, destacó el carácter estratégico de la infraestructura para el futuro logístico de la región. “Esto es una pieza clave”, aseguró. A su juicio, Asturias necesita este tipo de equipamientos "para impulsar el transporte sostenible de mercancías y aprovechar las oportunidades que ofrecerá la futura autopista ferroviaria".

Almacén de mercancías

“Necesitamos lugares donde se puedan almacenar mercancías, donde puedan entrar camiones, descargar, cargar trenes y viceversa”, explicó Sánchez. El consejero recordó además que la instalación ha sido cofinanciada con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España y valoró positivamente la recuperación de un espacio industrial histórico para una actividad vinculada a la logística avanzada.

Para el Ejecutivo autonómico, la nueva terminal contribuirá a reforzar la competitividad del sector logístico asturiano, complementando la actividad de los puertos y facilitando una mayor transferencia de mercancías desde la carretera hacia el ferrocarril, "uno de los objetivos prioritarios de las políticas europeas de movilidad sostenible".

Alfredo Alegría destacó además que la estación no estará limitada a la actividad de su grupo empresarial. Aunque dará servicio a Mieres Raíl y al resto de compañías vinculadas al grupo, la intención es abrir las instalaciones a otras empresas interesadas en utilizar las naves y las conexiones ferroviarias. “Si alguien quiere venir y alquilar una nave para sus productos, tendrá esa posibilidad”, explicó. Una filosofía que convierte a la nueva terminal en una infraestructura abierta al tejido empresarial y que aspira a consolidarse como uno de los principales nodos logísticos del interior de Asturias.