Rufino del Barrio celebra como pregonero el "centenario" de las actuales fiestas San Xuan en Mieres, "que tantas veces he vivido desde la trastienda"

Rufino del Barrio puso este jueves la “guinda al pastel” de una carrera laboral ligada al Ayuntamiento de Mieres. Durante años fue director de Ocio y Tiempo libre y ese “cierre que jamás había pensado” no llegó con su jubilación el pasado 3 de febrero, sino con el pregón de las fiestas de San Xuan, que pronunció la tarde del jueves y que “tantas veces había vivido desde la trastienda”. Fue un discurso emotivo y cargado de anécdotas, algunas de ellas relacionadas con el propio acto del pregón, como cuando mientras el pregonero hablaba, “no diré ni quién ni cuando”, a Del barrio le llamaron de la joyería en la que hacen las placas conmemorativas que se entregan al encargado de abrir el programa festivo para decirle que seguía allí, que se habían olvidado de pasar a recogerla.

Del Barrio sustituyó en el estrado al futbolista del Valencia Diego Reyes, que tuvo que ser operado de una lesión, pero salir desde el banquillo no quitó un ápice de sentimiento a “un honor inmerecido”.

Las fiestas de la infancia

El pregonero recorrió las fiestas de Mieres desde su infancia, cuando era un nenu y se subía al carrusel o cuando miraba las marionetas de Ardura Nachón, con el que años después tendría la suerte de trabajar en la preparación del Antroxu, otra de las grandes fiestas de Mieres.

Rufino del Barrio conoce desde dentro todo lo relacionado con las fiestas de Mieres y en su pregón explicó el por qué San Xuan es fecha tan importante y patrón de la capital del Caudal. En Mieres había hogueras por San Pedro, San Juan y la Virgen de Carmen en los tres barrios fundacionales, Oñón, La Parera y La Villa. Una cuarta se hacía donde en la actualidad se encuentra el colegio Aniceto Sela. “Fue el alcalde José Sela quien en 1926 y ante este caos decidió unificarlo todo por San Juan”, explicó. Así que las fiestas de San Juan bien podrían este año estar de centenario oficioso de esta era "moderna". En los últimos años era el propio Del Barrio quien fijaba las festividades. “Todos los años en enero recibía un requerimiento del Principado para fijar las fiestas locales del concejo, siempre eran las mismas, el 24 de junio en todo el concejo menos en Turón, que es fiesta el 14 de septiembre”.

El pregonero se remontó entonces a 1995, cuando llegó al Ayuntamiento. Aquel año se había ideado que tres grupos de baile saliesen de los barrios fundacionales el 23 de junio para reunirse en la plaza del Ayuntamiento. “Hubo un retraso de casi más de una hora y ardió Troya, la gente pidió la dimisión del alcalde y querían tomar el Ayuntamiento”, recordó. Al año siguiente se puso en marcha la comisión mierense de festejos y Del Barrio entró a formar parte como asesor. Era también el encargado de redactar las actas de aquellas reuniones “y son el perfecto manual de las fiestas de San Xuan”.

Travesuras de los niños

Su repaso a la historia festiva de Mieres estuvo lleno de anécdotas. Un capítulo especial estuvo dedicado a los niños. El pregonero recordó una ocasión en que “había dos nenos junto a las palmeras del parque Jovellanos y empezó a salir humo, fui y vi que habían prendido fuego a una de ellas”. En otra ocasión encontró a un tierno grupo de infantes armados con llaves inglesas bajo el escenario. Estaban aflojando la estructura poco antes del inicio de una actuación. También recordó el fallido intento de dar las campanadas de Nochevieja con el reloj del Ayuntamiento. Debió ser el efecto 2000 y el cambio de siglo porque solo sonaron cinco tañidos para cabreo de los asistentes que habían acudido pertrechados de uvas y champán. “Desde aquella, el tema de las campanadas murió”, dijo.

Del Barrio tuvo un recuerdo para todos los alcaldes, concejales de cultura y festejos y compañeros con los que compartió trabajo en el Ayuntamiento e hizo una reivindicación del área de los trabajadores municipales “porque en las fiestas están involucrados todos los servicios del Ayuntamiento”.

El pregonero prendió la mecha de una fiesta que se prolongará hasta el próximo 24 de junio. Previamente, a mediodía, se había prendido el "barrenazu".

El "barrenazu" de inicio de las fiestas de San Xuan. / Ayto de Mieres

Programa del viernes 12

El viernes 12 de junio estará marcado por la tradición minera con la ofrenda floral al Monumento al Minero a las 19.00 horas, seguida, a las 20.00 horas, del encuentro coral “La Mina Canta Unida” en el Auditorio Teodoro Cuesta. A las 20.30 horas, el desfile del grupo de baile Prau Llerón recorrerá Mayacina y la calle Aller, antes de dar paso a una de las grandes citas musicales del día en la Plaza de la Libertad con los conciertos del ciclo “33600”, que arrancarán a las 21.00 horas con “Paxareto”, seguirán a las 22.15 horas con “Aitor Ochoa & Mad Mule” y finalizarán a las 23.45 horas con “Je'Texas”. El Parque Jovellanos acogerá a partir de las 23.00 horas la primera gran verbena con la orquesta “Tatoo”.