San Martín avanza en la expropiación del cementerio de El Entrego con la tasación del camposanto, que estará lista este mes

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio prevé dar un impulso este mes al proceso para expropiar el cementerio de San Andrés de El Entrego. Cumplirá así un requerimiento judicial del pasado mes de abril que reclamaba al Consistorio la ejecución de una sentencia de septiembre de 2025 en la que se les condenaba a pagar los 74.248 euros que había pactado con la propiedad y a "impulsar de forma diligente y hasta su finalización el procedimiento expropiatorio del Cementerio de San Andrés en El Entrego, incoado mediante Acuerdo Plenario de 27 de marzo de 2025". El dinero se pagó, tarde y con intereses, pero la otra parte, más difícil de sustanciar en lo judicial, se ha retrasado hasta ahora.

En ese “impulso” al expediente la clave fundamental es la tasación que el arquitecto municipal haga del cementerio. Ese pasó serviría al juzgado para aceptar que el Ayuntamiento está trabajando en ello y posiblemente para evitar una nueva reclamación de la propiedad del camposanto. Así las cosas, el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, espera poder presentar esa tasación en el Pleno de este mes, el próximo 25 de junio, una sesión en la que sabe que la oposición le preguntará por la cuestión. El alcalde remarcó además que "el cementerio de El Entrego está funcionando con normalidad".

Cementerio de San Andrés de El Entrego / FERNANDO RODRIGUEZ

Tasación municipal

El Alcalde se lo explicó este miércoles a los responsables de la Asociación de Vecinos San Andrés de El Entrego, que horas después celebraron una asamblea, con más de un centenar de asistentes. “Tendremos esa tasación a la mayor brevedad posible”, aseguró Ardines. Puede darse la posibilidad de que el precio que calcule el arquitecto municipal se aproxime a la tasación hecha por la propiedad del cementerio, unos 480.000 euros, y se pueda alcanzar un acuerdo de compra-venta, algo que pondría fin al problema y anularía el expediente de expropiación. Eso sería el mejor de los escenarios.

De no ser así, el Consistorio deberá seguir el trámite expropiatorio. Una vez que el Ayuntamiento disponga de su tasación, la empresa debe aceptar o no esa cantidad. Si no lo hace se iniciaría el proceso para fijar un justiprecio.

“Estamos cumpliendo con ese requerimiento judicial que nos pide impulsar la expropiación y en ese procedimiento está la valoración del cementerio, forma parte del proceso y lo tendremos en unos días”, aseguró Ardines.

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Rubén Andrés, miembro de la directiva de la asociación de vecinos, explicó que los afectados quieren conocer el contenido de ese requerimiento judicial, algo que también ha reclamado la oposición municipal. “No lo hemos visto y tampoco sabemos lo que está haciendo el Ayuntamiento para cumplir con lo que le pidió el juzgado”, explicó Andrés. Ese posicionamiento judicial, reconoce, “nos tranquiliza” ya que “no tenemos que ser nosotros quienes andemos pinchando y pidiendo explicaciones al Ayuntamiento porque ya lo hace el juzgado”.