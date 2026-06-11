San Martín presume de estudiantes y premia a los mejores expedientes de Bachillerato

San Martín presume de estudiantes. El alcalde, José Ramón Martín Ardines, y la concejala de Educación, María Paz Alonso, recibieron este jueves en el Ayuntamiento a los alumnos del municipio que han obtenido los mejores expedientes de bachillerato. Un acto que busca "premiar la excelencia en los estudios y reconocer públicamente su esfuerzo académico".

Los estudiantes premiados son Luis Vivas Miranda, Rocío Águila Sánchez, Patricia Iyamu Tresguerres, Esther García Álvarez, Pablo Escalonilla Ordiz, Carla Martínez Alonso y Paula Roces Laviana, del Instituto de Educación Secundaria Virgen de Covadonga de El Entrego; junto a ellos estuvo Eloy Palacio Bernardo, del IES Juan José Calvo Miguel, de Sotrondio.

Los alumnos estuvieron acompañados por sus familiares, además del director del Virgen de Covadonga, Mauro Díaz, y del profesor del IES Calvo Miguel Andrés Antuña.

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Los chavales recibieron una tarjeta regalo por valor de cien euros para canjear en el Centro Comercial Valle del Nalón, además de una taza de cristal con una ilustración del municipio realizada por el historietista y premio nacional de cómic (y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA) Alfonso Zapico.