La Subida a Santo Emiliano celebra su edición número 41 reclamando la reparación de la carretera que une Langreo y Mieres
La prueba automovilística, que premia al Ayuntamiento mierense por su colaboración, se disputará los días 20 y 21 de junio, con 96 pilotos inscritos
La Subida a Santo Emiliano, que llega a su edición número 41, se disputará los días 20 y 21 de junio con 96 pilotos inscritos. La prueba automovilística del campeonato de Asturias de montaña fue presentada en el salón de plenos del Ayuntamiento de Langreo en un acto en el que tanto sus organizadores como de la Federación de Automovilismo de Asturias reclamaron al Principado la “reparación urgente” de la carretera, que une los concejos de Langreo y Mieres.
“No hablamos solo de deporte, también de la comunicación entre los dos municipios, ya que es una vía importante para vecinos y usuarios”, aseguró Sasi Pardeiro, presidente del Langreo Motor Club. “Sabemos que el proyecto está redactado y pido al Ayuntamiento que empuje un poco para agilizar la mejora de la vía”, dijo.
Ante esta reclamación, el teniente de alcalde de Langreo, José Antonio Cases, señaló que “el Ayuntamiento la ha trasladado en numerosas ocasiones al Principado”. Espera el edil que la reparación esté lista para el próximo año.
Trofeo institucional
Durante la presentación de la Subida a Santo Emiliano Pardeiro hizo entrega del trofeo institucional, que este año recayó en el Ayuntamiento de Mieres. El teniente de alcalde, Álvaro González, recogió el galardón concedido por “el apoyo y la colaboración con la prueba y el automovilismo”, dijo el presidente del Langreo Motor Club. El concejal mierense reconoció el “trabajo y esfuerzo para organizar una prueba que lleva 41 ediciones” y destacó que esta prueba es un “elemento dinamizador de la economía”.
El presidente de la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias, Carlos Márquez, indicó que la Subida a Santo Emiliano es “el templo de la velocidad, es muy rápida”. El concejal de Deportes, David Fernández, elogió el trabajo que desarrollan los organizadores de “esta prueba emblemática”.
“La ilusión sigue siendo la del primer año”, manifestó Sasi Pardeiro, que hizo alusión a las “cuatro décadas de trabajo, sacrificio y preocupaciones, pero también de mucha satisfacción”. “Los años pasan y mantener viva una prueba como esta cada vez requiere más esfuerzo”, resaltó, antes de agradecer al resto de miembros del Langreo Motor Club la labor, un “gran equipo”.
“Cientos de horas de trabajo”
Porque detrás de la Subida a Santo Emiliano hay “cientos de horas de trabajo”. Pardeiro agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Langreo, “pieza imprescindible para que la prueba esté todos los años en el calendario deportivo asturiano”, a entidades, empresas y comercio de todo el valle, así como a los cuerpos de seguridad del Estado y a todos aquellos que colaboran.
Entre los pilotos inscritos figuran Javier Fernández, de Laviana, que ganó recientemente en Muncó, el veterano José Antonio López Fombona y el líder regional Jairo Pesquera. En la lista también figuran el actual campeón de Asturias, Adrián Artidiello, y el andaluz Francisco Jiménez.
Suscríbete para seguir leyendo
- El regreso de Duro a Langreo: ya hay fecha para la llegada del medio millar de trabajadores de la sede central de la empresa, hasta ahora en Gijón
- Dimite el director de Valgrande-Pajares tras sus denuncias por falta de seguridad en la estación y sus desencuentros con el Principado: 'No podía más, me han hecho la vida imposible”
- La dimisión del director de la estación de Pajares: el Principado evita entrar en polémicas y el sector de la nieve cierra filas con Javier Martínez y asegura que 'ha sido perseguido
- Las amenazas bloquean el plan de rescate para la cabaña de Mieres: los ganaderos rechazan los pastos ofrecidos por el Principado tras ser intimidados por criadores de Lena
- Los Xuaninos, el nuevo dulce con sabor a sidra que quiere conquistar San Xuan y convertirse en una nueva tradición gastronómica de Mieres
- Alarma en un bloque de pisos de la barriada de Rioturbio (Mieres): los equipos de emergencias desalojan a dos familias y sellan una bombona que originó una fuga de gas
- Mieres enciende San Xuan con un intenso programa de actividades con barrenazu, conciertos como el de Víctor Manuel y mucha sidra
- La larga batalla de Enol, informático de 26 años, contra una miopatía sin diagnóstico que nunca le dejó caminar ni levantar y estirar los brazos: 'Necesito ayuda para prácticamente todo