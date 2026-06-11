El templo más querido por los mierenses afronta su esperada rehabilitación: los técnicos evalúan el estado de la iglesia de San Juan antes de su reforma

La esperada rehabilitación de la iglesia de San Juan de Mieres comienza a dar sus primeros pasos. El Arciprestazgo del Caudal tiene ya la vista puesta en la futura recuperación integral del templo más emblemático y querido por los mierenses, después de que el Arzobispado haya autorizado la realización de una serie de trabajos previos destinados a evaluar el estado real del inmueble.

Las labores, que ya son visibles en el entorno del edificio, incluyen una inspección técnica pormenorizada de las fachadas y de otros elementos constructivos de difícil acceso. Para ello se ha instalado una gran grúa de obra que permite a los especialistas alcanzar diferentes puntos del exterior del templo, incluido el campanario, una de las estructuras más singulares y representativas del conjunto arquitectónico.

Los trabajos técnicos que se realizan en la iglesia de San Juan, este miércoles por la mañana. / D. M.

El objetivo de esta actuación preliminar es elaborar un informe detallado sobre las condiciones actuales del edificio. Ese documento será fundamental para determinar el alcance definitivo de la reforma que deberá acometerse en los próximos años para garantizar la conservación de uno de los principales símbolos patrimoniales, sociales y religiosos de la capital del Caudal.

La necesidad de intervenir en San Juan viene siendo objeto de reflexión desde hace tiempo dentro de la Iglesia. El templo, que supera ya las nueve décadas de historia, presenta un evidente deterioro exterior fruto del paso del tiempo y de la falta de actuaciones de envergadura. Aunque no existen problemas estructurales graves, las fachadas muestran desconchados, grietas, oquedades y numerosas pintadas y grafitis que deslucen notablemente la imagen del santuario consagrado al patrón de Mieres.

Espacio céntrico

La situación resulta especialmente llamativa por la ubicación privilegiada del inmueble, situado frente a la plaza de Requejo y junto a La Pasera, uno de los espacios urbanos más transitados de la ciudad. De hecho, la reciente mejora de la zona de juegos infantiles ha incrementado la presencia de vecinos en el entorno, haciendo aún más visible el desgaste que sufre el edificio.

Desde el Arciprestazgo del Caudal se considera prioritario recuperar la dignidad estética y patrimonial de una iglesia que trasciende su función religiosa. San Juan es una referencia inseparable de la historia contemporánea de Mieres y forma parte de la identidad colectiva de varias generaciones de vecinos.

La futura rehabilitación permitirá definir las actuaciones necesarias para devolver al templo el aspecto que merece. Antes, sin embargo, será necesario conocer con exactitud el estado de cada uno de sus elementos constructivos. Esa es precisamente la misión de los trabajos ahora autorizados por el Arzobispado, una fase técnica que marca el inicio del camino hacia la recuperación de uno de los edificios más representativos de la villa mierense.