Álvarez Areces publica el "atlas mundial del patrimonio industrial", en palabras de Barbón

“Memoria industrial y paisaje cultural. Descubriendo 60 lugares patrimonio universal” es, en palabras del presidente del Principado, Adrián Barbón, “un atlas mundial del patrimonio industrial”, un recorrido “en imágenes forjadas en hierro y acero, los elementos de la revolución industrial”, que invitan a defender que “la memoria industrial no es un refugio para nostálgicos sino parte del futuro de Asturias”.

Barbón ejerció la tarde de este viernes en el Pozo Sotón, ejemplo de ese patrimonio industrial recuperado, de presentador del libro de Miguel Ángel Álvarez Areces, presidente de la asociación INCUNA (Industria, cultura y naturaleza). El autor explicó que la obra reúne fichas y fotografías de 60 enclaves de patrimonio industrial repartidos por todo el mundo, con la colaboración de más de 200 fotógrafos de unos 30 países), “que aportan su visión personal sobre estos espacios vinculados a la memoria del trabajo”.

Álvarez Areces a la izquierda, y Adrián Barbón, en la presentación del libro "Meoria industrial y paisaje cultural" / D. O.

La huella humana

Barbón hizo también referencia al trabajo porque en lo que muestra el libro “está el rastro imborrable de la huella humana”, son, por tanto, “paisajes fieramente humanos”, dijo el Presidente parafraseando a Blas de Otero. “Si los nobles tenían sus escudos de armas tallados en piedra en sus casas, los castilletes y las lámparas mineras son los blasones que nos distinguen a los asturianos”, afirmó Barbón en elogio a los trabajadores, a cada una de esas vidas que están detrás del patrimonio industrial.

Enlazaba precisamente con lo que explica Álvarez Areces, que su libro busca “recorrer, invitar a transitar estos lugares de memoria, donde se concentran no solo restos industriales, sino también experiencias humanas”. Subrayó el autor que en los enclaves que muestra “hay historias de vida y vivencias protagonizadas por las personas, historias vinculadas a luchas sociales, procesos productivos y transformaciones económicas que han marcado los últimos dos siglos”.

Miguel Álvarez Areces en la presentación de su libro "Memoria industrial y paisaje cultural" en el Pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio / D. O.

Espacios reconocidos por la UNESCO

El proyecto reúne 60 lugares reconocidos por la UNESCO en distintas categorías de patrimonio mundial, natural, cultural e inmaterial. Entre los ejemplos europeos aparecen referentes de la Revolución Industrial con hitos como el Iron Bridge en Reino Unido, el complejo minero de Zollverein o la mina de sal de Wieliczka Salt Mine, uno de los primeros bienes industriales reconocidos por la UNESCO.

Areces también advirtió que en este tipo de selecciones “pecamos a veces de eurocentrismo”, aunque lo considera comprensible por el origen europeo de la industrialización. Aun así, defendió una visión global del patrimonio industrial y recordó que se trata de un legado “muy vulnerable frente a los cambios tecnológicos y la sustitución de procesos productivos”.

En el caso de Asturias, tanto Álvarez Areces (hermano del expresidente del Principado, ya fallecido, Vicente Álvarez Areces) como Barbón destacaron la importancia de la cultura sidrera asturiana, reconocida recientemente como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO.

El autor insistió en que detrás de los monumentos industriales hay mucho más que estructuras físicas: “hay historias de vida, hay trazas”, y defendió la importancia de preservar estos espacios no solo como memoria histórica, sino también como oportunidad de desarrollo futuro para territorios en reconversión, especialmente a través del turismo cultural y la reutilización de antiguos espacios productivos.