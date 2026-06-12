Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

El colegio Eulalia Álvarez de Langreo acogerá el sábado y el domingo un concurso de pintura mural, un mercadillo artístico y un concierto

El centro educativo del distrito de La Felguera organiza sus primeras jornadas artísticas

Carnaval en el patio del Eulalia Álvarez, donde tendrá lugar el festival cultural este fin de semana.

Carnaval en el patio del Eulalia Álvarez, donde tendrá lugar el festival cultural este fin de semana. / FERNANDO RODRIGUEZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Elena Peláez

Langreo

Un mercadillo artístico y un concurso de pintura mural son dos de las actividades que acogerá este próximo fin de semana el colegio público Eulalia Álvarez Lorenzo de La Felguera. El centro educativo celebrará sus primeras jornadas artísticas, organizadas conjuntamente por la AMPA (Asociación de Madres y Padres), la asociación cultural PolArte y el área de Juventud del Ayuntamiento de Langreo.

Las actividades comenzarán a las doce del mediodía tanto el sábado como el domingo. En la cancha cubierta del colegio se instalará un mercadillo de arte y artesanía y se celebrará un concurso de pintura mural. Habrá también una muestra de pintura en directo de un mural de grandes dimensiones a cargo de Poch.

Noticias relacionadas

Entrega de premios

Para las dos jornadas se han programado exhibiciones de skate por parte de Way out Skate Academy, y de vespas y lambrettas a cargo del Llangréu Scooter Club. Todo ello estará amenizado con música y un concierto de LuiSoul el sábado a las 18.30 horas. La entrega de premios del concurso, cuya temática es la multiculturalidad, la igualdad y el deporte, tendrá lugar el domingo a las 17.00 horas.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lorena del Campo ejemplifica el drama de los ganaderos de Mieres: 'Si hace tres años me dicen que nos quitarían los pastos de Pinos, no cojo la explotación
  2. Dimite el director de Valgrande-Pajares tras sus denuncias por falta de seguridad en la estación y sus desencuentros con el Principado: 'No podía más, me han hecho la vida imposible”
  3. La dimisión del director de la estación de Pajares: el Principado evita entrar en polémicas y el sector de la nieve cierra filas con Javier Martínez y asegura que 'ha sido perseguido
  4. Revolución en el transporte de mercancías en Asturias: Talleres Alegría culmina en Mieres la construcción en una gran terminal logística que conectará carretera y ferrocarril
  5. Las amenazas bloquean el plan de rescate para la cabaña de Mieres: los ganaderos rechazan los pastos ofrecidos por el Principado tras ser intimidados por criadores de Lena
  6. Los Xuaninos, el nuevo dulce con sabor a sidra que quiere conquistar San Xuan y convertirse en una nueva tradición gastronómica de Mieres
  7. Mieres enciende San Xuan con un intenso programa de actividades con barrenazu, conciertos como el de Víctor Manuel y mucha sidra
  8. De mina a campo de maniobras militares: los soldados del Regimiento Príncipe se adiestran en el Pozo Santiago de Aller

El colegio Eulalia Álvarez de Langreo acogerá el sábado y el domingo un concurso de pintura mural, un mercadillo artístico y un concierto

El colegio Eulalia Álvarez de Langreo acogerá el sábado y el domingo un concurso de pintura mural, un mercadillo artístico y un concierto

Escombros, charcos y peligro en Caborana: el derrumbe de una vivienda dispara el malestar vecinal

Escombros, charcos y peligro en Caborana: el derrumbe de una vivienda dispara el malestar vecinal

El Montepío de la Minería ganó 2,1 millones el pasado año, unos resultados “extraordinarios” que le acercan a tener garantizado su futuro

El Montepío de la Minería ganó 2,1 millones el pasado año, unos resultados “extraordinarios” que le acercan a tener garantizado su futuro

Lena y Quirós rechazan la llegada de ganado de Mieres al Puerto de Agüeria mientras crece la tensión por las amenazas denunciadas por los ganaderos afectados

Lena y Quirós rechazan la llegada de ganado de Mieres al Puerto de Agüeria mientras crece la tensión por las amenazas denunciadas por los ganaderos afectados

Mieres pierde su última baza legal sobre el Puerto de Pinos mientras los ganaderos descartan Agüeria por las amenazas y la falta de seguridad

Mieres pierde su última baza legal sobre el Puerto de Pinos mientras los ganaderos descartan Agüeria por las amenazas y la falta de seguridad

Gloria Tejón, la fuerza del sentimiento

El Conservatorio del Nalón llena de música la plaza del Ayuntamiento de Laviana

El Conservatorio del Nalón llena de música la plaza del Ayuntamiento de Laviana

La mina se une en torno al canto coral en el concejo de Mieres

Tracking Pixel Contents