El colegio Eulalia Álvarez de Langreo acogerá el sábado y el domingo un concurso de pintura mural, un mercadillo artístico y un concierto
El centro educativo del distrito de La Felguera organiza sus primeras jornadas artísticas
Un mercadillo artístico y un concurso de pintura mural son dos de las actividades que acogerá este próximo fin de semana el colegio público Eulalia Álvarez Lorenzo de La Felguera. El centro educativo celebrará sus primeras jornadas artísticas, organizadas conjuntamente por la AMPA (Asociación de Madres y Padres), la asociación cultural PolArte y el área de Juventud del Ayuntamiento de Langreo.
Las actividades comenzarán a las doce del mediodía tanto el sábado como el domingo. En la cancha cubierta del colegio se instalará un mercadillo de arte y artesanía y se celebrará un concurso de pintura mural. Habrá también una muestra de pintura en directo de un mural de grandes dimensiones a cargo de Poch.
Entrega de premios
Para las dos jornadas se han programado exhibiciones de skate por parte de Way out Skate Academy, y de vespas y lambrettas a cargo del Llangréu Scooter Club. Todo ello estará amenizado con música y un concierto de LuiSoul el sábado a las 18.30 horas. La entrega de premios del concurso, cuya temática es la multiculturalidad, la igualdad y el deporte, tendrá lugar el domingo a las 17.00 horas.
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