La empresa Naeco asegura que ha planteado soluciones al Ayuntamiento de Langreo por los malos olores en La Felguera, “sin respuesta municipal”

La empresa a la que el Ayuntamiento de Langreo señala como la causante de los problemas de malos olores en La Felguera, Naeco Recycling, hace pública por primera vez su postura en el conflicto. Fuentes de la compañía aseguraron a LA NUEVA ESPAÑA que Naeco “lleva meses planteando al Ayuntamiento distintas propuestas de colaboración para tratar de dar respuesta a las quejas vecinales, unas propuestas que no han sido respondidas".

La empresa asegura que planteó al Consistorio la realización de un nuevo estudio completo de olfatometría, encargado a una entidad especializada, con el compromiso de aplicar “en el menor tiempo posible” todas las medidas correctoras que se derivaran del mismo. El objetivo, según explican, “sería determinar con mayor precisión el origen y la intensidad de las emisiones odoríferas”.

Calle Francisco Ferrer, en La Felguera, epicentro de los malos olores según un informe encargado por el Ayuntamiento de Langreo / D. O.

En esta línea, Naeco sostiene que trasladó al Ayuntamiento su disposición a asumir el coste del estudio, que ya ha encargado y que está a punto de concluir, y a ejecutar las actuaciones técnicas que pudieran derivarse, sin que, según su versión, se haya producido respuesta municipal a esta propuesta.

Críticas al procedimiento y al expediente municipal

Respecto al estudio que el Ayuntamiento encargó a una empresa de olfateadores, desde la empresa explican que “el propio informe reconoce limitaciones metodológicas para identificar con precisión las fuentes de emisión de olores”. En este sentido, subrayan que su nombre aparece en el documento a partir de la información facilitada por el propio Ayuntamiento, y citan un extracto del informe: «Según la información aportada por el Ayuntamiento de Langreo, la única empresa del polígono de Valnalón que dedica su actividad a la gestión de residuos plásticos sería Naeco Recycling, por lo que (…) es muy probable que el origen de los olores (…) sea este, aunque sería recomendable realizar un estudio de olfatometría dinámica y una posterior modelización de las emisiones…».

Naeco insiste en que este tipo de estudios deben completarse para poder establecer conclusiones definitivas sobre el origen de los malos olores. Por eso han encargado un informe especializado cuyo coste asume la empresa.

Autorización ambiental y actividad administrativa

Respecto al plazo de diez días, que concluye la próxima semana, que el Ayuntamiento dio a la empresa para dar explicaciones antes de ejecutar el expediente de suspensión de actividad, la compañía explica que inició a finales de 2025 la tramitación de pertinente Autorización Ambiental Integrada Simplificada (AAI) ante la consejería competente del Principado de Asturias, un procedimiento que, afirman, ya se encontraba en curso antes de la apertura del expediente municipal.

Desde su punto de vista, el Ayuntamiento estaría vinculando a este trámite administrativo la posible paralización de la actividad, algo que considera “desproporcionado”, al tratarse de una actualización de licencia ya solicitada a la administración autonómica. La empresa aclara también que ese expediente de suspensión de actividad no está relacionado con que Naeco sea el origen o no de los malos olores en las calles de La Felguera, sino por una modificación de la actividad al ampliar su espacio de producción. “La empresa opera desde el inicio de su actividad con licencia otorgada por el propio ayuntamiento, y que paga sus impuestos por la totalidad del uso de sus instalaciones y procesos productivos”, incluida esa ampliación que es causa del expediente.

La Felguera, Langreo. Concentración vecinal contra los malos olores / Fernando Rodríguez / LNE

Inspecciones y relación con el Ayuntamiento

Naeco Recycling afirma también haber facilitado en todo momento el acceso a sus instalaciones a los técnicos municipales, en el marco de las inspecciones realizadas, “algunas de ellas sin previo aviso y sin explicar la causa”, y lamenta que “en algunas ocasiones fuesen acompañados por la Policía Local, en un claro caso de intimidación”. La compañía añade que únicamente ha limitado el acceso a personal ajeno al ámbito municipal cuando no se han comunicado previamente los motivos de la visita.

Asimismo, Naeco sostiene que ha respondido en tiempo y forma a todos los requerimientos de la administración desde 2023 y que ha aplicado las medidas técnicas que han estado a su alcance hasta el momento.

Llamamiento a la colaboración

La empresa reitera su disposición a colaborar con el Ayuntamiento y con los técnicos municipales "para abordar las reclamaciones vecinales", así como a compartir los resultados del estudio de olfatometría que está en fase de finalización.

En este sentido, Naeco defiende su papel como "empresa asturiana de economía circular, con 160 trabajadores, y subraya su compromiso ambiental y su certificación como entidad B Corp, que acredita estándares de transparencia, sostenibilidad y responsabilidad social".