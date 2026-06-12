Escombros, charcos y peligro en Caborana: el derrumbe de una vivienda dispara el malestar vecinal

Los vecinos de Caborana, en el concejo de Aller, han expresado su preocupación por el estado de una vivienda en ruinas cuyo derrumbe parcial mantiene cortado y lleno de escombros un estrecho callejón utilizado diariamente por residentes de la zona. El principal temor es que la situación desemboque en un accidente antes de que se adopten medidas para garantizar la seguridad.

Según denuncian los afectados, una persona que vive en la parte alta del núcleo debe atravesar cada día los restos desprendidos de la construcción para acceder a su vivienda. Los escombros ocupan parte del paso y, cuando llueve, se forman grandes charcos que dificultan aún más el tránsito. Los vecinos alertan de que existe riesgo de caídas, cortes con materiales abandonados o incluso de que nuevos desprendimientos alcancen a quienes utilizan el camino.

Gestiones políticas

El derrumbe se produjo hace más de un mes y, desde entonces, la situación apenas ha variado. El problema fue llevado a un pleno municipal por un concejal del Partido Popular, aunque los residentes aseguran que, por el momento, no se han tomado medidas efectivas para resolverlo.

Algunos vecinos han trasladado también sus quejas al alcalde de Aller. Según explican, desde el Ayuntamiento se les ha comunicado que se intenta localizar al propietario del inmueble, que reside en Madrid. Sin embargo, consideran que el proceso se está alargando excesivamente y reclaman una actuación urgente para evitar riesgos.

“Todos coincidimos en lo mismo: el problema sigue ahí y tememos que haya que lamentar una desgracia para que se intervenga”, señalan desde el entorno vecinal, que reclama el vallado de la zona y la retirada de los escombros mientras se resuelve la situación de la vivienda.