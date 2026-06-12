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Festivales en Asturias: Sobrescobio será sede de la segunda edición de los conciertos de El Pueblo, que el año pasado fueron en Castropol

El festival tendrá lugar el 12 y 13 de septiembre

El concierto de &quot;Sidonie&quot; en Castropol en la primera edición del festival.

El concierto de "Sidonie" en Castropol en la primera edición del festival. / El Pueblo Vive

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Luisma Díaz

Luisma Díaz

Rioseco

La segunda edición del festival El Pueblo se celebrará en Rioseco, la capital del concejo de Sobrescobio, en pleno parque natural de Redes. Será los días 12 y 13 de septiembre, y el cartel de artistas está aún por confirmar.

La primera edición de El Pueblo, que nació con vocación itinerante, para llevar la música a distintas zonas rurales de Asturias, se celebró el año pasado en Castropol.

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En esa primera edición, el festival contó con grupos como "Sidonie", "Sanguijuelas del Guadiana", "Niños Bravos", Alfredo García, "Amor Líquido", "Marlena", "The Rapants" o incluso "King África".

Contó además con gran cantidad de actividades culturales y gastronómicas paralelas, como talleres de yoga, mercado de productos tradicionales, exposiciones fotográficas, pintacaras infantiles o incluso visitas guiadas por la zona.

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Desde la organización del festival se destaca que Sobrescobio es una zona de Asturias "privilegiada en cuanto a cultura, gastronomía y naturaleza, y será la que acoja la edición de El Pueblo 2026".

Cartel del festival.

Cartel del festival. / El Pueblo

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