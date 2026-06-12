Los Humanitarios de Moreda celebran la solidaridad, la cultura asturiana y el apoyo a la sociedad en sus premios anuales
El médico Germán Rodríguez, los Sidros de Valdesoto y la Guardia Civil de Aller recogieron los galardones en su XVIII edición
La Sociedad de los Humanitarios de San Martín de Moreda han vuelto a poner el foco en la solidaridad, la defensa de la cultura asturiana y la implicación social con la comunidad. Lo hicieron este jueves con la entrega de sus premios anuales, que cumplen 18 ediciones y en los que el jurado ha vuelto a subrayar el valor de iniciativas y personas marcadas por un profundo compromiso humano y solidario. Mariros Viñas, presidenta de los Humanitarios desde el pasado 8 de mayo después de haber ejercido una década como tesorera de la Sociedad, destacó el "altísimo nivel" de los galardonados este año y reconoció que "a los jurados cada vez les resulta más complicado elegir a los premiados porque todas las candidaturas son buenísimas".
"Colmena de Oro"
El principal reconocimiento, la “Colmena de Oro” a la solidaridad, ha sido concedido a la Fundación Sira, proyecto impulsado por el médico lenense Germán Rodríguez. El galardón, al que concurrían una docena de candidaturas, pone en valor la trayectoria de quienes dedican su labor a mejorar la vida de los más vulnerables. "El trabajo que hace Germán es impresionante", reconoció Viñas.
La historia de Rodríguez se intensifica tras su jubilación como pediatra en el hospital Álvarez Buylla, momento en el que decidió orientar su vida hacia la cooperación internacional, cumpliendo un deseo personal de trabajar como misionero. Desde entonces, desarrolla su actividad en zonas rurales y de difícil acceso de Guatemala, donde ha atendido ya a más de un millar de menores que carecían de atención sanitaria básica.
A través de la Fundación Sira, coordina diagnósticos médicos, facilita desplazamientos de larga distancia y financia intervenciones quirúrgicas y tratamientos de alta complejidad, incluidos procesos oncológicos infantiles como quimioterapia o radioterapia. La entidad también presta apoyo a las familias durante los tratamientos. Entre los casos más significativos destaca el de una niña con una grave malformación congénita que, tras ser operada gracias a su intervención, ha podido recuperar su movilidad y desarrolla hoy una vida normal, cursando estudios de Medicina.
"Espiga de Escanda de Oro"
En el apartado cultural, el premio “Espiga de Escanda de Oro” a la tradición ha recaído en el colectivo Sidros y Comedies de Valdesoto, en reconocimiento a su labor de recuperación y difusión de una de las expresiones más singulares del folclore asturiano. Su trabajo ha sido clave para mantener viva esta manifestación tradicional, reforzando la identidad cultural del Principado.
Medalla de Honor
Por su parte, la Medalla de Honor ha sido otorgada a la Guardia Civil del concejo de Aller, en reconocimiento a su servicio diario a la ciudadanía y a su contribución a la seguridad y el bienestar de la comarca.
Con estos galardones, los Humanitarios de Moreda vuelven a destacar trayectorias que, desde distintos ámbitos, generan un impacto positivo más allá del territorio en el que nacen.
El acto, que tuvo lugar en el IES Valle de Aller y al que asistió la consejera de Educación, Eva Ledo, sirvió para ensalzar la labor de los galardonados. Además de la entrega de premios hubo música con el Dúo "Ánima". Los premios comenzaron en 2007 coincidiendo con la concesión la Sociedad Humanitarios de San Martín de Moreda del premio al Pueblo Ejemplar de Asturias que condede la Fundación Princesa de Asturias. Aquel año los alleranos premiaron a los entonces príncipes de Asturias, Felipe y Leticia y al año siguiente tuvo lugar la primera edición de unos galardones que se han convertido en un referente en toda Asturias, demostrando que tanto la cultura como la solidaridad son herramientas fundamentales para construir una sociedad más cohesionada.
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