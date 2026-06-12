Lena y Quirós rechazan la llegada de ganado de Mieres al Puerto de Agüeria mientras crece la tensión por las amenazas denunciadas por los ganaderos afectados

Los ayuntamientos de Lena y Quirós han trasladado al Principado su rechazo a que parte de los ganaderos de Mieres expulsados judicialmente del Puerto de Pinos, en León, puedan trasladar sus rebaños al Puerto de Agüeria, tal y como ha propuesto la Administración autonómica para intentar aliviar la grave situación que atraviesa el sector en el concejo mierense.

Los concejales de Ganadería de ambos municipios han expuesto al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, que la incorporación de unas 250 reses procedentes de Mieres supondría un importante incremento de la carga ganadera en unos pastos que ya comparten Lena y Quirós. Según sostienen, la medida podría comprometer el equilibrio existente en la zona.

“Este monte está saturado y lo que vamos a conseguir es que el problema que afecta a Mieres acabe extendiéndose a otros dos concejos”, subraya el concejal lenense Manuel Fernández Espina.

La postura frontalmente contraria que mantienen los ganaderos de Lena y Quirós ante la posible llegada de ganado mierense cuenta con el respaldo de ambos ayuntamientos. Sin embargo, los responsables políticos rechazan las amenazas que, según denuncian los afectados, han recibido algunos profesionales del sector.

"Maltratados"

“Nos han trasladado que nos echarían por las malas del monte y que romperían todos los cierres que pongamos. Tenemos miedo por la seguridad de los animales”, asegura David Pérez, presidente de la Junta Ganadera de Mieres. El representante del colectivo afirma que los ganaderos se sienten “desprotegidos y maltratados” por una situación que consideran injusta. “Que no te dejen usar pastos de tu propiedad, como ocurre en Pinos, es incomprensible, y que luego tampoco te permitan pastar en Agüeria mediante amenazas es simplemente terrible”, lamenta.

Fernández Espina insiste en que, aunque defiende los intereses de los ganaderos de Lena y la exclusividad de uso de los pastos de Agüeria para los profesionales de Lena y Quirós, en ningún caso justifica las amenazas denunciadas por los ganaderos de Mieres. “Quien las haya realizado no representa al concejo y está actuando estrictamente a título personal, por lo que tendrá que asumir sus responsabilidades llegado el caso”, señala.

Oferta en pie

En el marco de esta crisis, la Junta Ganadera de Mieres ha desistido, al menos de momento, de trasladar sus reses al Puerto de Agüeria. Aunque el Principado mantiene su oferta para utilizar estos pastizales, los ganaderos consideran que no existen garantías suficientes para desarrollar la actividad con normalidad y seguridad.

La situación ha generado numerosas muestras de apoyo. Sin embargo, los afectados reclaman soluciones concretas. “Las amenazas son inaceptables, más aún cuando los ganaderos de Mieres están dispuestos a asumir las directrices que se les indiquen para normalizar el uso compartido del monte. Hay momentos en que dentro de un sector toca echar una mano”, afirma el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez. El regidor asegura que el Ayuntamiento continúa trabajando para lograr que la cabaña ganadera pueda regresar al Puerto de Pinos en la próxima campaña.

Desde Asturias Ganadera y la Asociación de Ganaderos Afectados por el Llobu (AGALL) también han mostrado su respaldo a los profesionales mierenses. “Nos solidarizamos con los ganaderos de Mieres. La responsabilidad es del Ayuntamiento, que ha tenido tiempo más que suficiente para encontrar una solución política y judicial al conflicto de Pinos. Esta primavera se subastaron montes en León y, por ejemplo, no se intentó lograr su arrendamiento”, señala Chus García, portavoz de ambas organizaciones.

Críticas del PSOE de Mieres

Por su parte, el PSOE de Mieres ha exigido al Alcalde y al equipo de gobierno local que actúen con urgencia para evitar que la actual crisis comprometa la campaña de pastos. Los socialistas han mostrado su apoyo a los ganaderos afectados y lamentan que no puedan utilizar unos terrenos que son propiedad del Principado.

Asimismo, critican la tardanza del gobierno local de IU a la hora de reaccionar tras conocerse la sentencia que impedía el acceso a Pinos. Según el PSOE, el alcalde Manuel Ángel Álvarez y el concejal de Medio Rural, Luis Ángel Vázquez Maseda, "deberían haber comenzado a buscar alternativas desde el primer momento, en lugar de esperar a que fueran los propios ganaderos quienes intentaran resolver el problema". La formación considera “inexplicable” que no se planteara ninguna solución municipal y destaca que fue la Consejería de Medio Rural la que tuvo que activar a contrarreloj un plan de emergencia con alrededor de 450 hectáreas alternativas en Quirós y Oviedo.

Los socialistas reclaman además que el Ayuntamiento de Mieres abra de forma inmediata una vía de diálogo con los gobiernos locales de Lena y Quirós, también gobernados por IU, para intentar desbloquear el acceso a los pastos autonómicos y facilitar una salida negociada al conflicto. Del mismo modo, piden la puesta en marcha de ayudas económicas extraordinarias para compensar los sobrecostes que afrontan las explotaciones al no poder utilizar los pastos de Pinos durante el verano. “El alcalde ya tiene las fotos; ahora estamos a la espera de las soluciones. No vale solo con parecer que se gobierna, hay que gobernar”, concluye el PSOE de Mieres.