Mieres pierde su última baza legal sobre el Puerto de Pinos mientras los ganaderos descartan Agüeria por las amenazas y la falta de seguridad

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha puesto lo que parece un punto y final al prolongado conflicto judicial del Puerto de Pinos. Lo ha hecho desestimando el último intento del Ayuntamiento de Mieres por anular la sentencia que, en la práctica, le impide ejercer competencias administrativas sobre estos pastos situados en el municipio leonés de San Emiliano, fuera por tanto del ámbito territorial del concejo asturiano.

La resolución del Alto Tribunal supone un nuevo revés para la estrategia jurídica mantenida durante años por el Consistorio mierense. En esta ocasión, el Ayuntamiento había presentado un incidente de nulidad de actuaciones contra una resolución anterior del propio Supremo que inadmitía su recurso de casación. La argumentación municipal se sustentaba en una supuesta vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, al entender que se habían lesionado sus derechos procesales.

Sin embargo, el Tribunal Supremo rechaza de plano esta tesis. En la providencia dictada el pasado 5 de junio, la Sala considera que la inadmisión del recurso estaba suficientemente motivada y recuerda que el derecho a la tutela judicial efectiva en el acceso a los recursos tiene un alcance más limitado que el derecho de acceso a la jurisdicción. Además, advierte de que el incidente de nulidad no puede utilizarse como una vía indirecta para reabrir debates ya resueltos ni como una especie de recurso de reposición encubierto. La resolución añade que contra esta decisión no cabe recurso alguno.

La providencia llega apenas unos días después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo ordenase la paralización inmediata de la subida de unas 1.500 cabezas de ganado de Mieres al Puerto de Pinos y obligase al Ayuntamiento a impedir el acceso de los animales a los pastos leoneses.

Desde la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores y las juntas vecinales de Pinos, Candemuela, San Emiliano y Villargusán consideran que la decisión confirma una realidad jurídica que, a su juicio, estaba clara desde hace años. Los representantes leoneses sostienen que un ayuntamiento asturiano no puede gestionar ni facilitar aprovechamientos ganaderos en terrenos ubicados en Babia y consideran que los sucesivos recursos presentados por Mieres únicamente han servido para prolongar artificialmente un litigio condenado al fracaso.

Soluciones a largo y corto plazo

Mientras el frente judicial parece agotarse, la crisis ganadera continúa abierta. Mientras el Ayuntamiento de Mieres trabaja en soluciones administrativas para reabrir Pinos en próximas temporadas, a través de una desafectación de la finca, la imposibilidad de utilizar los pastos leoneses ha obligado al Principado a buscar alternativas para los profesionales afectados. La principal propuesta pasa por habilitar terrenos autonómicos en el Puerto de Agüeria, en Quirós, donde podrían trasladarse unas 250 reses de Mieres.

Sin embargo, la Junta Ganadera de Mieres ha decidido no hacer uso, al menos por ahora, de esta alternativa. La decisión se produce tras las amenazas denunciadas por varios ganaderos mierenses y después de que los ayuntamientos de Lena y Quirós expresaran formalmente su rechazo a la llegada de nuevos animales al considerar que el monte ya se encuentra al límite de su capacidad.

Un monte de titularidad autonómica

“Nos parece muy bien que los gobiernos de Lena y Quirós defiendan a sus ganaderos, pero lo que están haciendo es ir mucho más lejos”, señala David Pérez, presidente de la Junta Ganadera de Mieres. “Nosotros íbamos a ocupar un monte de titularidad regional en el que no deberían estar ni ganaderos de Lena ni de Quirós. Lo íbamos a cerrar para evitar conflictos. Nos quieren echar de algo que no es de ellos y donde no deberían estar. Es muy gordo”, añade.

Los ganaderos de Mieres sostienen que la utilización de Agüeria iba a realizarse bajo las condiciones fijadas por el Principado y con medidas destinadas a evitar enfrentamientos. No obstante, consideran que las amenazas recibidas y la falta de garantías de seguridad hacen inviable actualmente el traslado de los animales.