El Orfeón de Mieres celebra una nueva edición del Encuentro Coral de los pueblos mineros "La mina canta unida". La cita, de entrada gratuita, se desarrollará entre hoy y mañana en el auditorio de la Casa de Cultura de Mieres, desde las 20.00 horas. Allí se citarán distintas agrupaciones que darán buena cuenta de la unión que se produce en torno a las raíces mineras y que, además, comparten su pasión por la música coral. "Animamos a todos a que vengan a Mieres y disfruten de dos veladas de lo más emotivas", menciona Eustaquio Álvarez, presidente del Orfeón.

La mina se une en torno al canto coral en el concejo de Mieres

Antes de que comiencen hoy los encuentros está prevista una ofrenda floral al Monumento al Minero, en Vega de Arriba. Además, a las 18.30 horas, se recibirá en el Ayuntamiento a los dos coros que inaugurarán los conciertos, el Coro San Martín de Mohías y la Coral Polifónica Santiago López. El sábado también se recibirá al resto de coros en la casa consistorial, esta vez a las 19.00 horas.

La mina se une en torno al canto coral en el concejo de Mieres

El Coro San Martín de Mohías (Coaña) subirá el telón de las actuaciones. Nace en 2010 fruto de un taller para recuperar las canciones populares marineras que se cantaban antaño. En 2016 se incorpora su actual director, Iose Valencia, violinista profesional. Bajo su dirección se trabaja en un repertorio a cuatro voces, de géneros diversos, que se da a conocer en 2018, en el Festival de Habaneras "Cantando al Mar". En 2019, el coro realiza su primer intercambio, con la Asociación Coral Cancienes.

La mina se une en torno al canto coral en el concejo de Mieres

La Coral Polifónica Santiago López, de Pravia, actuará luego. Se fundó en 1929, resurgió en 1954 y despertó de nuevo en 1981. Ofrece conciertos en Asturias, aunque ha visitado Galicia, Castilla y León, Madrid, Cantabria, Andalucía o Canarias, así como Francia y Portugal en el extranjero. Está dirigida, desde 2026, por Rosario Álvarez, profesora de piano y directora del Conservatorio del Occidente. Entre sus logros destaca el Premio Reina Adosinda, dos premios en el certamen "La mina y la mar", un Urogallo o un Axuntábense. Está compuesta por 24 voces mixtas.

La mina se une en torno al canto coral en el concejo de Mieres

La Coral Polifónica Costumes, de Bergondo, en La Coruña, será primera en actuar mañana. Activa desde 2001, está compuesta por 30 voces mixtas y dirigida por la profesora Luisa Armesto. Su repertorio abarca música religiosa, música coral y música tradicional gallega. Es miembro de la Federación Galega de Corales desde 2018 y organiza en Bergondo dos conciertos anuales, el "Concerto de primavera" y el "Concerto de Outono".

El Coro Vetusta está activo desde el año 1996 y, desde entonces, está dirigido por Carlos Ruiz de Arcaute. Participa asiduamente en los Ciclos Corales del Principado de Asturias y celebra, desde 2002, el Festival Coral "Ciudad de Oviedo" y en el Festival "Latidos Corales". Ganadores del Premio Urogallo y también del Axuntábense, su repertorio incluye canciones asturianas, habaneras, música clásica y religiosa.

El ciclo de conciertos lo cerrará el Orfeón de Mieres. Se trata del coro más antiguo de la región y uno de los más veteranos a nivel nacional. Entre sus logros destaca la concesión de una calle en Mieres, el Urogallo de Bronce y también el Premio Axuntábense. En el año 2007 se le otorgó la "Placa de Honor" en los Premios "Mierense del Año". Ha participado en distintas citas como el Festival de Habaneras y Polifonía Ciudad de Vigo o el Encontro Ibérico de Vilanova de Gaia. En la actualidad, está compuesto por 30 voces mixtas y se encuentra dirigido por Carlos Ruiz de Arcaute.

Durante la jornada de mañana se concederá la Mención Honorífica a Bernarda López Alonso, en reconocimiento al apoyo, dedicación y cariño hacia el Orfeón de Mieres.