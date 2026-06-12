El Montepío de la Minería ganó 2,1 millones el pasado año, unos resultados “extraordinarios” que le acercan a tener garantizado su futuro

El Montepío y la Mutualidad de la Minería Asturiana cerró 2025 con unos “resultados positivos netos de 2,09 millones de euros”. Así lo aseguró Armando Fernández Natal, "Mandi", presidente de la entidad, en la presentación del balance anual en la asamblea general celebrada en la sede de UGT en Oviedo. Las cuentas fueron aprobadas por unanimidad. El resultado agregado antes de impuestos alcanzó los 2.378.534 euros, mientras que el neto se situó en 2.091.310 euros, lo que supone un incremento del 39,7 % respecto al ejercicio anterior.

Estos resultados, que calificó de “extraordinarios”, permitirán “acometer las debilidades que tenemos como organización”. Una de ellas es a deuda hipotecaria que el Montepío de la Minería arrastra desde 2013, cuando ascendía a 17 millones de euros. Ahora, explicó Fernández Natal, “con la amortización de un millón de euros este año la podemos dejar en 8 millones, más los 210.000 euros que pagamos de intereses”. La entidad, destacó, reduce su deuda más de un 50% en una década.

Y permite, además, “seguir avanzando” hacia el propósito de que en los próximos tres o cuatro años se deje la deuda en “alrededor de 4 ó 4,5 millones, que nos permitirá por fin la tranquilidad de tener garantizado el futuro de la entidad”. A los resultados ordinarios del Montepío “se agregaron 700.000 euros procedentes de un contencioso-administrativo que teníamos pendiente desde el año 2020”.

Razón judicial

Los tribunales dieron la razón a la entidad en su reclamación al Imserso por el cierre de las instalaciones del Balneario de Ledesma durante la pandemia. En aquel momento, resaltó el presidente del Montepío, las instalaciones “entraron prácticamente en disolución con unas pérdidas de 1,2 millones de euros”.

Los beneficios registrados permitieron abordar dos actuaciones de mantenimiento de “las instalaciones de los residenciales”, una en 2025 de más de 1,1 millones de euros, y otra ya en este año, con 750.000 euros de inversión en esas dependencias. El Montepío de la Minería cerró 2025 con 7.274 mutualistas y “frenando” el descenso de más de 12% cada año. En los últimos tres años, manifestó Fernández Natal, “tenemos una reducción del 4% y cubrimos prácticamente el 78% de las bajas por deceso”.

Jóvenes

La entidad apuesta por la incorporación de jóvenes y este año se ha logrado sumar 291 nuevos mutualistas. “Tenemos una base social importante, con más de 7.000 integrantes en una mutualidad importante en Asturias y en España”, dijo el presidente del Montepío de la Minería. Todos los residenciales “incrementaron beneficios” en 2025.

Aunque, subrayó, en la residencia de mayores de Felechosa “el objetivo principal no son los beneficios, es mantener la calidad” se obtuvieron unos “resultados importantes”. Se renovaron contratos de plazas con el ERA en la licitación impulsada y, por fin, “después de diez años se consiguió aumentar los acuerdos”. Sin embargo, ahora el Montepío está “seriamente preocupado” por las condiciones que el Principado fija para las plazas de discapacidad, “que nos retrotraen prácticamente a diez años atrás”. “Estamos intentando resolverlo”, añadió. La residencia de Felechosa tiene actualmente 235 residentes.

Desestacionalización

Destacó Fernández Natal que “se está avanzando significativamente en la desestacionalización en el residencial de Los Alcázares gracias a tres acuerdos con otros tantos turoperadores” para que ciudadanos del norte de Europa, entre ellos noruegos y suecos, se alojen en verano en las instalaciones murcianas. “Esperemos que en uno o dos años podamos consolidar esos acuerdos y seguir creciendo en el invierno que es cuando tenemos una ocupación más baja”, aseguró el presidente del Montepío de la Minería. “Del 1 al 15 de agosto hay overbooking y estamos aprovechando para ofertar Roquetas y llenar allí”, añadió.

Respecto al “caso Hulla”, Fernández-Natal señaló que el Montepío de la Minería ya ha presentado el escrito de acusación y que está esperando “a que el resto lo haga”.

En la asamblea, todos los acuerdos recibieron un respaldo unánime por parte de los mutualistas presentes y representados, más de un centenar, sin registrarse votos en contra ni abstenciones. La mutualidad renovó parcialmente sus órganos de representación y control y resultaron elegidos para la comisión regional Belarmino Rodríguez Llaneza, por el cupo de socios protectores y Vicente Sobrino Álvarez, por el cupo de socios de número. También reconoció la trayectoria de Ángel Orviz y Antonio Pino Palomero, que concluyeron su etapa en ese órgano.

SOMA

En el turno de intervenciones, desde el SOMA-FITAG-UGT, que es socio protector del Montepío, su secretario general, José Luis Alperi, apuntó que la residencia de mayores de Felechosa constituye "uno de los mejores ejemplos de cómo los proyectos nacidos del mutualismo pueden convertirse en motores de desarrollo para las comarcas mineras, generando empleo, fijando población y garantizando servicios esenciales para el territorio". Trasladó el respaldo del sindicato a la gestión desarrollada por la entidad y puso en valor "la situación económica y la solvencia alcanzadas por la entidad". También apeló a la responsabilidad compartida de todos los mutualistas para "seguir fortaleciendo" la institución centenaria.