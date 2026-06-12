San Xuan hace a Mieres la capital festiva de Asturias hasta el 24 de junio

San Xuan ya está aquí. Mieres vive desde ayer una de sus fiestas más destacadas, una celebración que cada año marca la llegada del verano y que, hasta el próximo 24 de junio, llenará las calles de música, tradición, cultura y actividades para todos los públicos. Tras el arranque de ayer, con el barrenazu y el pregón pronunciado por Rufino del Barrio, la capital del Caudal se prepara para encadenar casi dos semanas de intensa actividad festiva.

En la jornada de hoy, a las 19.00 horas, tendrá lugar la tradicional ofrenda floral al Monumento al Minero. Una hora después, el Auditorio Teodoro Cuesta acogerá el encuentro coral “La Mina Canta Unida”.

La tarde continuará con el desfile del grupo de baile Prau Llerón por las calles de la villa y con una de las primeras grandes apuestas musicales de las fiestas. La Plaza de la Libertad será escenario del ciclo de conciertos “33600”, que reunirá sobre el escenario a Paxareto, Aitor Ochoa & Mad Mule y Je’Texas. Mientras tanto, el Parque Jovellanos acogerá la primera gran verbena, con grupo Tattoo como protagonista.

El sábado, la mañana comenzará con actividades vinculadas a la danza prima y la música tradicional asturiana, con la participación de la Bandina L’Arrancaera, el coro del Conservatorio y el Orfeón de Mieres, así como de los grupos de baile del concejo. Durante la tarde, los más pequeños tendrán su espacio con el espectáculo infantil “El Show de Willy Pomper”, mientras que el Paseo del Vasco se convertirá en punto de encuentro para los aficionados a la cultura sidrera con la celebración del Concurso de Sidra Artesana d’Asturies.

Grupo Tattoo / Cedida a LNE

Gran parte de las miradas estarán puestas en el festival Mieres Underground, que volverá a transformar la Plaza de la Libertad en el epicentro musical del concejo. La programación arrancará con sesión vermú, comida popular y tardeo con DJs antes de una intensa noche de conciertos en la que actuarán Ballbreakers, Zoketes, Montefurado, Calatrava y Medalla.

Para quienes prefieran el ambiente de verbena, la orquesta Tekila tomará el relevo en el Parque Jovellanos, A Tekila le seguirá DJ Ballesteros y otros DJ invitados.

Víctor Manuel volverá a actuar en Mieres

Las fiestas mantendrán el pulso durante los días siguientes con pasacalles, actividades culturales, propuestas infantiles y actuaciones repartidas por distintos escenarios de Mieres. Entre las citas más destacadas figura el concierto de Víctor Manuel, previsto para el 19 de junio en el Pozo Barredo. El cantautor mierense protagonizará uno de los eventos más esperados de esta edición de las fiestas de San Xuan y uno de los grandes reclamos del programa festivo.

Víctor Manuel durante un concierto / MARA VILLAMUZA

La noche de San Xuan será el momento culminante. El día 23, Mieres congregará a miles de personas en torno a la tradicional foguera, uno de los símbolos más arraigados de las celebraciones. Antes del encendido, el Parque Jovellanos acogerá el concierto de Sanguijuelas del Guadiana. Tras los fuegos artificiales y la quema de la foguera en la Plaza del Ayuntamiento, la fiesta continuará de madrugada con la actuación de Celtas Cortos y la posterior sesión de DJ Grand.

Las celebraciones concluirán el 24 con el tradicional reparto del bollu, la misa de San Xuan, la gala de “Mierenses en el Mundo” y una última jornada festiva que pondrá el broche final.

Para consultar todas las actividades y sus horarios, los interesados pueden visitar la web www.mieres.es.