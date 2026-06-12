Talleres medioambientales, yoga en la naturaleza y rutas de montaña: estas son algunas de las actividades que acogerá Valgrande-Pajares este verano

Desde este fin de semana y durante todo el verano, Valgrande-Pajares será el escenario en el que se desarrollen una treintena de actividades vinculadas a la naturaleza, el deporte, la divulgación ambiental y la astronomía. Todas ellas se enmarcan en una nueva edición de “Veranu en Payares”, un programa gratuito de actividades al aire libre que se enmarca en la estrategia impulsada por el Gobierno regional para diversificar los usos de la estación Valgrande-Pajares y reforzar su actividad más allá de la campaña invernal.

La iniciativa, que pone en marcha la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, se desarrollará entre el 13 de junio y el 13 de septiembre, reúne una treintena de sesiones dirigidas a públicos de todas las edades, distribuidas a lo largo de catorce fines de semana. La oferta incluye desde rutas de montaña, talleres medioambientales y de etnobotánica, actividades de orientación, geochaching (actividad que consiste en esconder y encontrar objetos), observación astronómica, yoga en la naturaleza o marcha nórdica.

Rutas guiadas

Entre las propuestas de “Veranu en Payares” destacan los recorridos guiados por espacios de gran interés ambiental como el parque natural de Las Ubiñas-La Mesa, el Camino del Salvador o los valles de alta montaña que rodean la estación. También se programará una ruta inmersiva que combina senderismo, patrimonio, historia y mitología asturiana, así como talleres y observaciones astronómicas vinculadas al eclipse total de sol del próximo 12 de agosto.

Durante los fines de semana en los que se desarrolle el programa permanecerá operativa la telecabina Cuitunigru, con el fin de "ampliar las posibilidades de acceso y disfrute de la estación durante la temporada estival". Todas las actividades ofertadas son gratuitas y requieren inscripción previa hasta completar las plazas disponibles.

Estas actividades, indican fuentes del Principado, forman parte de la apuesta del Gobierno asturiano por consolidar la estación como un espacio de referencia para el ocio activo y el disfrute de la montaña durante todo el año. Destacan que en los últimos años se ha desarrollado un “ambicioso proceso de transformación que incluye la puesta en funcionamiento de la telecabina Cuitunigru, nuevas actuaciones de mejora y accesibilidad y el desarrollo de la segunda fase del plan de modernización de la estación”.

Inversión

Entre las intervenciones, actualmente en marcha, se encuentran nuevos senderos, miradores, áreas de descanso y espacios para la práctica deportiva, además del futuro bikepark, que desde el Principado se considera que será “uno de los principales atractivos de la oferta estival de Valgrande-Pajares”. Resalta la Consejería de Cultura que se invertirán 20 millones de euros en la estación invernal para “modernizar las instalaciones, diversificar su oferta y reforzar su atractivo durante todo el año”.

Añade que “la mejora de las infraestructuras y la incorporación de propuestas como ‘Veranu en Payares’ consolidan el papel de la estación como motor de actividad económica, deportiva y turística para Lena y para el conjunto de la montaña central asturiana”.