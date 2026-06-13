El Ayuntamiento de Langreo niega la colaboración de la empresa para solucionar el problema de malos olores en La Felguera

El Ayuntamiento de Langreo negó este viernes de manera rotunda que la empresa Naeco Recycling, a la que el consistorio apunta como causante de los malos olores en La Felguera, se prestase a colaborar “en ningún momento”. La compañía aseguró a LA NUEVA ESPAÑA que había propuesto soluciones al Ayuntamiento en caso de que el olor tuviese como origen su planta en Valnalón y que no habían obtenido respuesta municipal.

Asistentes a la concentración contra los malos olores organizada en Langreo en octubre. / M. Á. G.

Empresa de olfateadores

“No es cierto que haya existido colaboración”, afirmaron fuentes municipales, que añadieron que “prueba de ello es que desde el principio del conflicto negaron ser el origen del problema y el Ayuntamiento tuvo que contratar una empresa especializada”. La falta de colaboración, añadieron, “llegó al punto de negar la entrada a la planta de reciclaje en dos ocasiones a personal municipal, cuando iban acompañados de la empresa homologada por el Principado como organismo de control autorizado”.

Naeco llegó a acusar al Ayuntamiento de mantener una actitud intimidatoria, ya que en algunas de esas visitas los inspectores municipales acudieron acompañados de la Policía Local.

La empresa asegura que planteó al Consistorio la realización de un nuevo estudio completo de olfatometría, encargado a una entidad especializada, con el compromiso de aplicar “en el menor tiempo posible” todas las medidas correctoras que se derivaran del mismo. El objetivo, según explican, “sería determinar con mayor precisión el origen y la intensidad de las emisiones odoríferas”. “Se contradicen a ellos mismos, porque desde el principio han negado ser el origen de los olores, pero encargan ese estudio”, señalaron fuentes municipales.

Expediente sancionador

Respecto al expediente sancionador abierto por el Ayuntamiento a la empresa por ejecutar una "modificación sustancial" en su actividad sin la autorización pertinente y por obstaculizar la labor de inspección municipal, la empresa mantiene que tiene tramitada, aunque aún no aprobada, la autorización ambiental del Principado. “Mientras el Principado no lo apruebe, el Ayuntamiento es competente en cuanto al control de la licencia de actividad que concedió en 2019”, señalaron las mismas fuentes del Ayuntamiento.

El desencuentro entre Consistorio y empresa es patente. El Ayuntamiento apuntó a Naeco como causante de los malos olores, que los vecinos de La Felguera llevan denunciando más de dos años. Lo hizo con un informe de una empresa de olfateadores. Según la compañía ese informe está teledirigido por el Consistorio y que el propio informe ”reconoce limitaciones metodológicas para identificar con precisión las fuentes de emisión de olores”. En este sentido, subrayan que su nombre aparece en el documento a partir de la información facilitada por el propio Ayuntamiento que señaló que la única empresa de reciclaje de plásticos que hay en Valnalón es Naeco.

La compañía asegura que ha tendido la mano al Consistorio en numerosas ocasiones para buscar una solución y el Ayuntamiento lo niega rotundamente. Mientras, los vecinos de La Felguera ya se han movilizado en varias ocasiones para denunciar estos malos olores.