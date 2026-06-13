Este es el balance del programa de la Universidad para mayores en Mieres: quintuplicó el alumnado en siete años

El Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo (PUMUO) quintuplicó en Mieres el alumnado desde que se puso en marcha en el concejo en el curso 2018/2019. En su inauguración, se registraron 21 matrículas en estos cursillos destinados a personas mayores de 50 años.

Desde entonces, se han incrementado de forma gradual año tras año hasta llegar a los 97 de este curso, que finalizará oficialmente el próximo viernes con un acto en el que participará la concejala de Educación, Belén Alonso. El Ayuntamiento de Mieres apostó desde un primer momento por la implantación del PUMUO en el municipio y aporta anualmente 15.000 euros a través de un convenio con la Universidad de Oviedo para desarrollar este programa en el Campus.

“Comenzamos este proyecto con ilusión y la respuesta ha sido un éxito”, señala la concejala, que destaca la importancia de “cuidar la salud física y también la mente” con iniciativas como el PUMUO. La apuesta del Ayuntamiento de Mieres por implantar este programa en el campus se enmarca en el objetivo marcado por el alcalde de mejorar la calidad de vida en el concejo ofreciendo servicios públicos de calidad, respondiendo a las necesidades de la ciudadanía y también llevando a cabo actividades de interés que animen a los vecinos a participar.

Cinco cursos

El PUMUO tiene una duración de cinco cursos y consta de una parte obligatoria, con asignaturas comunes para todo el alumnado, y una parte optativa, con el formato de talleres, que atiende intereses concretos de cada persona matriculada. Las materias docentes del programa se agrupan en torno a cuatro bloques temáticos: humanidades, ciencias jurídico-sociales, ciencias de la salud y de la vida y ciencia y tecnología.

Entre los objetivos de este programa figuran los de proporcionar una formación universitaria de carácter general, favorecer el asociacionismo, alentar el gusto por el conocimiento y la cultura o adquirir capacidades y destrezas que permitan una mejor adaptación a los cambios de la sociedad actual.