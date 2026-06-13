Ciaño apuesta por el fútbol femenino para sus fiestas: gran ambiente en las gradas (y en las verbenas)

Mucho fútbol (sobre todo femenino) en los dos primeros días de las fiestas del Corpus Christi de Ciaño (Langreo). Tras el emotivo pregón del viernes, pronunciado por Ramón Secades, que lleva 60 años al frente del equipo local, el San Esteban, este sábado daba comienzo el II Torneo de Fútbol femenino San Esteban de Ciañu, en el que compiten los equipos de L'Entregu A y B, el Lada Langreo y el Sporting C.

Una jugada de la primera semifinal del torneo de fútbol femenino de las fiestas de Ciaño. / L. Díaz

Las gradas del estadio -llamado Ramón Secades en honor al pregonero y presidente- presentaron un gran ambiente, pese al fuerte calor. Un calor que no impidió que los cuatro equipos ofrecieran un buen espectáculo sobre el césped.

El pregonero, Ramón Secades. / Cedida a LNE

La jornada de este sábado sigue con juegos infantiles, y por la tarde, a las 19.00 horas, con el festival de canción asturiana. Por la noche es el turno de la segunda verbena, con el grupo "Cabaret" y el DJ "Andrés vas a bailar". El ambiente en el primer baile también fue "de lujo".

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Domingo

Ya para el domingo, de 11.00 a 14.00 queda el reparto del "bollu" y la botella de vino a los socios, y la gran final del torneo de fútbol. A las 12.15 hay concierto de la Banda de Música de Langreo, y a las 14.45, gran comida vecinal. Desde las 19.45, la tercera verbena con Vicente Díaz y DJ "Andrés vas a bailar", para terminar la jornada a medianoche con los fuegos artificiales.