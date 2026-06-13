Langreo abre este lunes la negociación por el polémico plan urbanístico del barrio del Puente y ya valora "ajustar" el documento para que tenga menos afectados

La negociación para determinar qué hacer con el barrio de El Puente, en Langreo, llega a su fase clave. El Ayuntamiento de Langreo ha anunciado que este lunes 15 de junio se inicia "el proceso de diálogo y participación ciudadana", destinado a "informar sobre las alternativas urbanísticas para El Puente". Se comenzará con una mesa redonda en la Casa de Cultura de La Felguera. La sesión, prevista a las 19.00 horas, abrirá "la nueva fase participativa puesta en marcha tras la suspensión del convenio urbanístico", tras las protestas de una parte de los vecinos afectados por posibles expropiaciones, "y servirá para explicar el marco general del proceso, los antecedentes de la actuación y las alternativas urbanísticas para el barrio", subrayaron desde el gobierno local.

Esta primera sesión contará con la participación de Ícaro Obeso Muñiz, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, que abordará la regeneración urbana de Langreo; Mónica Álvarez Fernández, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, que explicará aspectos generales de la planificación urbanística y la ejecución de proyectos; y Juan José Tielve Cuervo, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y exconsejero de Fomento del Principado de Asturias, que intervendrá sobre el antecedente del barrio de Langreo Centro. La mesa estará moderada por el alcalde de Langreo, Roberto Marcos García (IU).

Tras este primer encuentro, el calendario continuará con varias mesas de trabajo. El miércoles 17 de junio se celebrarán dos reuniones: la primera, con los afectados de la denominada unidad de actuación 49 y a continuación, con los afectados de la unidad 48, ambas en la Casa de Cultura de Sama. El lunes 22 de junio, en el mismo espacio, será el turno de los afectados de la unidad 50, y de los vecinos y propietarios de las unidades de actuación colindantes. El martes 23 de junio se celebrará una nueva sesión dirigida a "actores políticos, sindicales y sociales", de nuevo en Sama. En estas mesas participarán "técnicos y representantes institucionales del Ayuntamiento de Langreo y del Principado de Asturias", siempre con el fin "de explicar las alternativas, resolver dudas y contrastar las consecuencias urbanísticas, jurídicas y económicas de cada posible" salida al conflicto.

Consulta abierta en la Web municipal

El proceso de diálogo, subrayan desde el gobierno local, "irá acompañado de la puesta en marcha de un apartado específico que ya se ha habilitado en la web municipal para facilitar el acceso público a la documentación vinculada al desarrollo urbanístico de El Puente". Este espacio "permitirá consultar y descargar los documentos para favorecer que vecinos, propietarios y colectivos puedan valorar las distintas alternativas, con datos reales".

En las mesas se analizarán las alternativas que el Ayuntamiento y el Principado han venido trabajando en las últimas semanas, "junto con las propuestas que puedan plantear vecinos, propietarios, colectivos y grupos políticos". Se busca que "cada opción pueda valorarse con criterios comunes y que los afectados conozcan no solo qué plantea cada escenario, sino también qué consecuencias tiene sobre las viviendas, las afecciones, los plazos, la inversión pública y la regeneración urbana del barrio".

Vivienda asequible

Uno de los escenarios que se explicará será el convenio urbanístico suspendido recientemente, una opción que contemplaba 110 viviendas públicas de alquiler asequible, una inversión total superior a los 20 millones de euros y 7 millones destinados a la compra de suelo, con medio centenar de expropiaciones. Ante el rechazo generado en parte de los propietarios y residentes, el Ayuntamiento analizó el procedimiento para "abrir una fase de escucha, explicación y búsqueda de alternativas".

Solución alternativa

Otra de las posibilidades que se pondrá sobre la mesa "será el reajuste de la actuación para reducir afecciones". Ayuntamiento y Principado ya han mantenido reuniones de trabajo "para estudiar si es posible modificar la ordenación, afectar a menos superficie, conservar en la medida de lo posible la inversión pública y mantener el objetivo de generar vivienda asequible".

También se analizará la posibilidad de revisar instrumentos urbanísticos anteriores, como el PERI rechazado en 2022 por unanimidad de los grupos. Incluso se explicará las consecuencias que tendría "no intervenir", teniendo en cuenta que el barrio se quedó fuera de ordenación en el PGO de 2011.

El gobierno local avisa además de "que algunas alternativas pueden implicar cambios profundos en el planeamiento, y demorarse incluso más de una década en los supuestos de mayor complejidad. Esa información debe trasladarse con transparencia a los vecinos".

Solución compleja

Las mesas servirán asimismo "para escuchar propuestas vecinales y de los grupos políticos sobre el futuro del barrio". "Todas las aportaciones", recalcan, serán "analizadas, siempre que puedan concretarse y evaluarse con criterios técnicos, jurídicos y económicos". La finalidad es "construir soluciones reales, no generar expectativas imposibles de cumplir". El Ayuntamiento apela "a la buena voluntad de todas las partes" para que esta nueva etapa pueda desarrollarse "con serenidad y sentido constructivo". La búsqueda de una salida para El Puente "es compleja y exigirá escuchar, explicar, contrastar datos y valorar alternativas con rigor", recalcan. Sacarla adelante "requerirá voluntad de acuerdo; convertirla en una guerra política haría imposible cualquier solución”, concluyen desde el gobierno local.