Marcos Fernández, joyero: "Con los bonos del comercio, la gente se está animando a gastar más"

El pequeño comercio de San Martín del Rey Aurelio está demostrando ser el motor más dinámico de la actual campaña de bonos comercio en Asturias. Los datos sitúan al concejo proporcionalmente a la cabeza en uso de los bonos, una realidad que se traduce en optimismo a pie de calle.

Para Marcos Fernández Vázquez, de la Joyería Cholo de El Entrego, la campaña no solo es positiva, sino «fundamental» para la salud financiera del pequeño comercio. Según explica el joyero, el principal beneficio no es necesariamente un aluvión de nuevos clientes, sino un cambio en el comportamiento de compra: «La clientela es más o menos la misma, pero se anima a gastar un poco más en un regalo mejor»”.

Bodas y comuniones

Esta tendencia es especialmente visible en esta época del año, marcada por las celebraciones de comuniones y bodas, donde el bono actúa como el empujón definitivo para que el consumidor opte por productos de mayor calidad. «La gente está muy pendiente de los bonos y eso los atrae a comprar», afirma Fernández Vázquez, quien valora estas iniciativas como “una herramienta clave para dinamizar el sector”.

El balance institucional respalda estas sensaciones. Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo, eligió este sábado precisamente San Martín para dar cuenta del desarrollo del programa, destacando que es el concejo que «sale en cabeza» si se analiza la proporción de bonos canjeados por número de habitantes.

En San Martín del Rey Aurelio, “los 25 establecimientos adheridos ya han generado 101.000 euros en ventas netas”. En toda Asturias, Sánchez resaltó el enorme «poder multiplicador» de la iniciativa, ya que por cada euro público invertido en un bono, aseguró, "se generan 4 euros en ventas”. Hasta la fecha, se han canjeado 112.000 bonos en toda Asturias, un tercio del total, movilizando ya 4,5 millones de euros.

El consejero recordó que la primera fase estará activa hasta el 30 de junio y, de no agotarse los fondos, se lanzará una segunda fase en octubre para completar los 3 millones de euros presupuestados. Además, subrayó otros apoyos al sector con programas de relevo generacional y digitalización.

Por su parte, el alcalde de San Martín, José Ramón Martín Ardines, vincula los buenos resultados de la campaña en el concejo a la estrecha colaboración entre el Ayuntamiento y el Principado, así como a la labor de difusión municipal. Ardines puso especial énfasis en el papel de la asociación de comercio local, cuya creación considera «fundamental» en el éxito de esta campaña, logrando que los ciudadanos se acostumbren a utilizar estos beneficios. Como colofón a esta estrategia de dinamización del comercio, el concejo ya mira hacia su próxima gran cita, la Feria de muestras y expositores, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre.