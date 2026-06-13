Mieres amplía su oferta de FP pero sigue reclamando el ciclo superior de Emergencias: "Es una apuesta prioritaria"
El Ayuntamiento celebra la llegada del grado básico de Electricidad y Electrónica pero exige nuevos estudios en el concejo
Mieres vuelve a ampliar su oferta de ciclos formativos de Formación Profesional con un grado básico de Electricidad y Electrónica a partir del próximo curso. "Una buena noticia, pero no suficiente", afirman desde el Ayuntamiento, que sigue reclamando el ciclo de técnico superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil y, además, la implantación de otros de la familia de Nuevas Tecnologías, Inteligencia Artificial y Comunicaciones.
Ciclo superior de Emergencias
La puesta por el ciclo superior de Emergencias –que cuenta con el apoyo de la Junta General del Principado—es para Mieres "prioritaria" en el marco de la ampliación de la oferta de FP en el concejo, y uno de los objetivos estratégicos del gobierno local. “Consideramos, y así lo hemos defendido y seguiremos defendiendo, que el concejo ofrece un marco académico y científico de primer nivel para el desarrollo de este nuevo itinerario educativo”, señaló la concejala de Educación, Belén Alonso, que incidió en que Mieres "es el emplazamiento idóneo para esta nueva oferta formativa".
El hecho de que el concejo cuente con titulaciones universitarias vinculadas la ingeniería forestal y ambiental o sea sede del Indurot, así como la experiencia acumulada en la zona en relación con la formación técnica y profesional vinculada al medio natral, la seguridad laboral y la gestión de riesgos "constituyen una base sólida sobre la que asentar este nuevo ciclo".
El ciclo de técnico superior en coordinación de Emergencias y Protección Civil cuenta con importantes salidas laborales y es, además, una oferta formativa que no existe en Asturias ni en buena parte del norte del país. “Poder contar con ello en Mieres sería, por tanto, un paso importante para seguir impulsando el conocimiento y la formación en un ámbito, además, tan vital como el de la gestión de emergencias donde, además, la formación permanente es una prioridad”, resaltó la concejala que incidió en que la ampliación de la oferta de FP y el desarrollo del campus universitario de Barredo "suponen seguir avanzando en cuestiones como el conocimiento, la investigación y la innovación, ejes claves del Mieres de presente y futuro".
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