Mieres danza al ritmo de las fiestas de San Xuan: el baile tradicional "está en auge"

Sobre el escenario del parque Jovellanos de Mieres, Ángeles Nespral, directora del grupo "L´Artusu", da las indicaciones a los asistentes a los talleres de baile tradicional asturiano para seguir los pasos de la "Giraldilla de Malveo". “Se baila con las dos personas que nos acompañan una a cada lado”, traslada a quienes están situados para iniciar la danza. Con esta actividad se inició la tercera jornada festiva de San Xuan.

Integrantes de los grupos mierenses "Prau Llerón", "Ruxidera" y "L´Artusu" impartieron las clases. “Se empieza con bailes muy sencillos y se va incrementando la dificultad”, dice Nespral, sobre las dos piezas que ensayaban cada uno de los grupos. La actividad se organizó teniendo en cuenta que en los talleres podían participar personas que realizasen un primer acercamiento al baile tradicional pero también otras con nociones.

La Bandina "L'Arrancaera". / E. P.

En estos momentos, indican desde las formaciones, “el baile tradicional está en auge”. Y la prueba fue la expectación que generó el taller en una jornada en la que las altas temperaturas provocaron que los asistentes buscasen, entre baile y baile, la sombra de los árboles del parque Jovellanos. “Aquí hay tradición, cultura asturiana, y se hace ejercicio”, señalan mientras seguían las indicaciones.

“Hemos elegido dos piezas de la zona de Cangas, pensadas para que todos se animen a bailar”, subraya Graciela Pulido, del grupo de baile "Ruxidera". Con la clase impartida por Luis Ángel Fernández, director del grupo folclórico "Prau Llerón", finaliza la primera parte de la actividad, que se organiza por cuarto año.

Sube a continuación al escenario la Bandina "L´Arrancaera" del aula de música tradicional de la escuela de música de Mieres para ofrecer un concierto. Los coros de ese centro y el Orfeón de Mieres cierran el acto, que se enmarca en la programación festiva de San Xuan, que se prolonga durante dos semanas.

Por la tarde, se celebraba el concurso de sidra artesana de Asturias y el encuentro coral “La mina canta unida”, con actuaciones de tres agrupaciones. La música protagoniza el programa de la tarde y la noche con el festival Mieres Underground y la verbena, con la orquesta "Tekila".

La programación del domingo

Para el domingo, día 14, se ha programado desde las doce del mediodía el pasacalles de la Banda sinfónica del Atenéu de Mieres y el desfile del grupo de baile "L´Artusu". Para las dos de la tarde está prevista la celebración del cincuenta aniversario de la Asociación de vecinos Vega de Arriba con una comida en la calle.

Desde las 18.00 horas habrá "foguera" infantil y dos horas después en el Auditorio Teodoro Cuesta el escritor y monologuista Ángel Martín presentará su espectáculo “Somos monos”.