Mitología y minería comparten espacio en el gran mural del colegio Eulalia Álvarez de Langreo
El centro educativo celebra unas jornadas artísticas que nacen con vocación de continuidad
En el patio del colegio Eulalia Álvarez de La Felguera la mitología se da la mano con el pasado minero de la comarca. En el mural de 25 metros de largo y tres de alto en el que el artista “Poch” trabaja estos días hay un “nuberu” que pica carbón y una “xana” con casco que acarrea el mineral.
También se aprecia la forma del antiguo refrigerante de Duro, reconvertido en el Museo de la Siderurgia (Musi) y el castillete de un pozo minero. “Ya hice una obra mitológica en el colegio Marcelo Gago de Avilés y aquí incorporo elementos de la minería”, asegura el artista.
Los escolares del colegio langreano se encontrarán, cuando a vuelvan a clase la próxima semana, el mural ya terminado. La elaboración de la obra, indicó “Poch”, se inició el pasado miércoles, aunque la mayor parte del trabajo se está realizando este fin de semana, cuando el centro educativo acoge sus primeras jornadas artísticas, organizadas conjuntamente por la AMPA (Asociación de Madres y Padres), el colegio la asociación cultural PolArte y el área de Juventud del Ayuntamiento de Langreo.
Una iniciativa que nace con vocación de continuidad. Así lo asegura Guiomar Ardura, secretaria de la AMPA del centro, que explica que uno de los objetivos de las jornadas artísticas es darle colorido y modernizar el patio de la escuela.
Mercadillo de arte
Y para eso se convocó un concurso de murales, al que concurrieron cuatro participantes, que en la jornada del sábado iniciaron el trabajo ante la mirada de los asistentes a la cita cultural. La temática del certamen es la multiculturalidad, la igualdad y el deporte.
A estos trabajos se une el gran mural que elabora “Poch”, que fue encargado por los impulsores de la cita cultural. En la cancha cubierta del centro se ha instalado un mercadillo de arte, con varios puestos y durante las dos jornadas del fin de semana se sucederán exhibiciones de skate por parte de Way out Skate Academy. También hay música. “Queremos dar continuidad a las jornadas y que se conviertan en un evento anual”, indicó Ardura.
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