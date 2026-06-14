La fiesta del Corderu en el «prau» Llagüezos, de Interés Turístico Nacional, será el 5 de julio
El plazo para participar en el concurso de asadores, que repartirá 4.200 euros, está abierto
Los ayuntamientos de Lena y Quirós organizan, un año más, la Fiesta del Corderu, declarada de Interés Turístico Nacional. La cita en el «prau» Llagüezos será el domingo 5 de julio y, además del reconocimiento a los «Güelos del Aramo», se celebrará la tercera edición del concurso de asadores, en el que se repartirán un total de 4.200 euros en premios. El primer clasificado recibirá 600 euros.
Como cada año, y para facilitar el desarrollo de la jornada, los Ayuntamientos asumirán íntegramente el coste y suministro tanto de la carne, como de la madera necesaria para el asado. Por su parte, los participantes deberán aportar sus condimentos y las herramientas de trabajo. El plazo de inscripción para los asadores que quieran concursar está abierto hasta el 22 junio, y habrá que tramitarlo en el Ayuntamiento de Lena.
Además, se volverán instalarán carpas en el prau y se habilitarán autobuses. Los de La Pola saldrán de 11.00 a las 13.00 horas y bajada a partir de las 18.00 horas. Una vez en el alto de La Cobertoria habrá vehículos lanzadera hasta el mismo «prau».
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