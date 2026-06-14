"Nuestra ganadería es clave, tenemos a 900 profesionales en los pastos cada año"

En 2023, Juan Carlos Iglesias (Caborana, 1969) lograba una aplastante victoria en las elecciones municipales. El PSOE pasaba de seis concejales a 13 en un municipio con 17 ediles en el Pleno. A un año de los próximos comicios repasa el mandato.

Se cumplen tres años de mandato. ¿Qué balance hace de este periodo?

El balance es muy positivo. Durante estos tres años nos hemos centrado en la ejecución de los grandes proyectos que ya teníamos concedidos a través de los fondos europeos. Estamos ultimando actuaciones como la reforma de la plaza del mercado de ganado o la construcción del punto limpio de Caborana, que suman alrededor de dos millones de euros de inversión. A ello hay que añadir la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística de la Montaña Central y nuestro propio plan municipal, que movilizan otros tres millones de euros. Solo estas actuaciones suponen para Aller adelantar prácticamente una década de capacidad inversora.

¿En qué punto están las obras del mercado de ganado?

Nuestra previsión es que tanto el mercado de ganado como el punto limpio estén justificados antes de finales de junio. No obstante, valoraremos con los técnicos y con los servicios jurídicos la posibilidad de solicitar alguna prórroga de corto plazo, de uno o dos meses, si fuera necesario para completar determinados trámites administrativos.

Aller es el concejo con mayor cabaña ganadera del Caudal. ¿Qué importancia tiene el sector para la economía local?

Es un sector absolutamente fundamental. Somos el concejo con más vacuno de carne de Asturias. Actualmente tenemos unas 10.000 cabezas de ganado vacuno y alrededor de 3.000 de caballar que ahora han comenzado a subir a los puertos de verano. Además, unos 900 ganaderos solicitan cada año pastos comunales. La ganadería es uno de los pilares económicos y sociales de Aller.

En otros municipios existen problemas relacionados con los pastos. ¿Ocurre lo mismo en Aller?

No. Prácticamente la totalidad de nuestros montes son de utilidad pública, por lo que la situación es diferente. Tenemos acuerdos consolidados desde hace años tanto con Hunosa como con otras administraciones y entidades. Además, muchos ganaderos alleranos aprovechan pastos en la zona de Lillo (León) gracias a convenios que funcionan correctamente desde hace décadas.

Otro de los grandes proyectos es Cotobello, además llega el eclipse del 12 de agosto.

Está en plena ejecución y va a convertirse en uno de los grandes referentes turísticos del concejo. Para el 12 de agosto ya tendremos en funcionamiento el centro de recepción de visitantes, la cafetería y los espacios destinados a la observación astronómica. Cotobello es, junto con Allande, los únicos espacios reconocidos como destino "Starlight" en Asturias.

¿Qué previsión de asistencia manejan para el eclipse?

Esperamos una gran afluencia de público, probablemente miles de personas. Estamos trabajando ya en un dispositivo especial que incluirá lanzaderas, regulación del tráfico, planes de evacuación y medidas específicas para autocaravanas y vehículos vivienda. Queremos que sea una jornada segura y perfectamente organizada.

Sigamos en la zona alta del concejo. Fuentes de Invierno ya dispone de suministro eléctrico. ¿Qué supone este avance?

Era un paso imprescindible. La electrificación y la aprobación ambiental eran dos cuestiones fundamentales para poder desarrollar el futuro de la estación. Ahora podremos empezar a ejecutar nuevas inversiones relacionadas con las instalaciones, los servicios y las infraestructuras básicas. Nuestro objetivo es que Fuentes de Invierno disponga de unas condiciones similares a las de otras estaciones del entorno y pueda competir en igualdad de oportunidades para atraer visitantes y esquiadores.

¿Qué opinión le merece una posible gestión conjunta de las estaciones de esquí asturianas?

Para Aller lo realmente estratégico es la unión de Fuentes con San Isidro. Esa conexión permitiría crear la mayor estación de esquí del norte de España. Respecto a la gestión, creemos que cualquier planteamiento debe estudiarse con rigor. La gestión actual de Fuentes de Invierno funciona bien y cuenta con profesionales que realizan un gran trabajo. Estamos abiertos al diálogo, pero sin poner en riesgo aquello que ya funciona correctamente.

Una de sus reclamaciones históricas es la mejora de la carretera de San Isidro.

Así es. Hace pocos días mantuvimos una reunión con el Principado y existe el compromiso de acometer actuaciones de mejora, especialmente en materia de seguridad.

¿Sigue reivindicando la salida directa a la autovía A-66 en Ujo?

Sí. Es una propuesta que llevábamos en nuestro programa electoral y que seguimos defendiendo. Somos conscientes de que algunas soluciones planteadas en el pasado resultan muy complejas o costosas, pero existen alternativas técnicamente viables que deben estudiarse. Es una actuación que requiere la participación de varias administraciones, ya que afecta a infraestructuras autonómicas y estatales, pero creemos que es una reivindicación justa para mejorar la conectividad del concejo.

Los pozos Santiago y San Jorge siguen siendo objeto de numerosos proyectos. ¿Qué futuro les espera?

Estamos trabajando en distintas alternativas compatibles entre sí. Por un lado, seguimos impulsando el proyecto vinculado al centro de supercomputación y a la denominada nube allerana. Por otro, continúan avanzando las propuestas relacionadas con el laboratorio subterráneo y los proyectos de investigación. Además, estos espacios ya están demostrando su potencial acogiendo actividades y ejercicios de diferentes organismos, incluido el Ejército. Creemos que existe capacidad suficiente para compatibilizar distintos usos y convertir estos pozos en un referente de innovación y desarrollo.

Otro recurso ligado al territorio es la pesca. ¿Puede convertirse también en un atractivo turístico?

Sin duda. El coto de Aller siempre fue una referencia para los pescadores. Actualmente la Confederación Hidrográfica del Cantábrico está desarrollando actuaciones por valor de dos millones de euros destinadas a mejorar el estado ecológico del río, eliminar especies invasoras y favorecer la recuperación de los cauces. Además, contamos con el trabajo de la asociación El Maravayu, que desarrolla una importante labor de recuperación de la trucha autóctona. Queremos recuperar el prestigio histórico del río Aller y convertirlo nuevamente en un atractivo para los aficionados a la pesca.

Aller tiene también una enorme masa forestal.

La mayor de Asturias, es una de nuestras grandes oportunidades. Queremos ordenar los montes para aprovechar mejor sus recursos. Estamos impulsando programas de formación y empleo vinculados al sector forestal porque son actividades que generan trabajo estable sobre el territorio y ahí no hay teletrabajo ni inteligencia artificial, son paisanos en el monte. No hablamos únicamente de biomasa. También existen oportunidades relacionadas con la madera para construcción, la gestión sostenible de los montes o nuevos cultivos. Creemos que es un ámbito con enorme potencial para generar actividad económica y fijar población.

Precisamente, ¿cómo evoluciona la población del concejo?

Los datos son esperanzadores. El mercado inmobiliario está experimentando un dinamismo que hacía años no veíamos. Solo el año pasado se realizaron cerca de mil operaciones de compraventa de vivienda. Estamos detectando la llegada de nuevos residentes procedentes de otras comunidades autónomas y también de otros países. Localidades como Oyanco o Corigos han registrado una importante demanda de vivienda. Además, los empadronamientos han aumentado notablemente y hemos pasado de una media de entre 18 y 20 altas mensuales a cifras que rondan las 50 o 60. Ahora nos movemos nuevamente por encima de los 10.000 vecinos. Después de muchos años de descenso continuado, creemos que estamos empezando a ver señales positivas.

Eso obliga a reforzar los servicios, ¿cómo está el proyecto del nuevo centro de salud de Collanzo?

El Ayuntamiento ya ha cumplido con su parte adquiriendo los terrenos que nos indicó la consejería de Salud. Según las previsiones que manejamos, este verano podría licitarse la redacción del proyecto y, posteriormente, iniciarse la contratación de las obras. Nuestro objetivo es que durante el próximo año puedan verse ya las máquinas trabajando y que el proyecto quede definitivamente encarrilado.

¿Se presentará a la reelección en 2027?

Todavía es pronto. Tendré que valorarlo primero con mi familia y después con los compañeros del partido. También será importante analizar el grado de cumplimiento de nuestros compromisos y escuchar la opinión de los vecinos.

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