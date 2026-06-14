Mieres, del “Tekilazo” al post-punk en la primera gran noche de San Xuan

La primera gran noche de la intensa programación de actividades de las fiestas de San Xuan en Mieres cubrió, y de largo, las apetencias de los amantes de la música, de muchas músicas, en directo. Hubo verbena, que para eso son unas fiestas patronales, pero también fuerte descarga de rock pesado, power pop o post-punk, en el que ya consolidado “Mieres underground”, organizado por "Insonorizados", "Mieres Underground" y la concejalía de Festejos.

"Montefurado" durante su actuación en "Mieres underground" / Javier Antuña

Si el parque Jovellanos, escenario central de los conciertos populares, se llenó con la orquesta “Tekila” y su espectacular propuesta, la plaza de la Libertad fue precisamente eso, un escenario de libertad para todos los sonidos que pueden enmarcarse en todos los surcos del rock de aquí y de allá. "Mieres underground" arrancó con el stoner de los asturianos “Ballbreakers” que calentaron la cosa para el hardcore-punk de zapatilla de los leoneses “Zoketes”. Marcos Montoto, a la guitarra, el imponente sonido del bajo de Manfred con la batería de Pablo “Piedra” para completar el golpe y la guitarra de Guzmán Gancedo para escolar a Montoto, dejaron claro que “Montefurado” es una de las mejores bandas que se pueden escuchar en directo en la actualidad, y son de aquí. Llegaron después los vallecanos “Calatrava” y cerraron los catalanes “Medalla”.

Punk, hard rock, noise, blues, hardcore, psicodelia, power pop...que subyugó a un numeroso y entregado público que cada edición va ampliando la "cuota de mercado" de una cita que año a año va atrayendo nuevos adeptos allende las fronteras mierenses. Inexcusable primaveral cita asturiana con el rock alejado del adocenado circuito de festivales musicales de a priori similares coordenadas estéticas, por lo que se agradece su apuesta por la calidad y pluralidad sónica en estos tiempos de extrema y preocupante "corrección" filarmónica. A destacar el equilibrado cartel de bandas locales, nacionales y el correspondiente "cupo foriato".

Vamos, que hubo para tomar sidra, ”tekila” o mucha birra.