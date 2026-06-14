Mieres vive una "histórica" procesión del Corpus con cientos de personas, la más importante "en 65 años"

Hacía 65 años que no se vivía nada igual. Cientos de personas participaron este domingo, bajo un sol de justicia y un asfixiante calor con temperaturas por encima de los 30 grados, en la procesión del Corpus Christi del arciprestazgo del Caudal, que se enmarca además, en el centro de la visita pastoral del Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes a la diócesis.

Minutos antes del inicio, el arcipreste del Caudal, Miguel del Campo, se reconocía “algo nervioso” ante un acontecimiento “histórico y singularísimo”. “Es un momento muy especial que teníamos muchas ganas de que llegase”, explicó Del Campo, que celebró la asistencia de fieles. “Es una manifestación popular en la que los fieles salen a la calle”, apuntó el arcipreste.

El arzobispo Jesús Sanz Montes se dirige a los fieles desde la puerta de la Iglesia de San Juan de Mieres / D. O.

Visita pastoral

“Hace 65 años que no se celebra nada igual en el Caudal”, insistió Del Campo, que añadió que “también hace más de 20 años que el arzobispo no hace una visita pastoral a la zona”. Esta visita, que tiene como objetivo reforzar los lazos y tomar el pulso de la comunidad, comenzó a finales de febrero y se prolongará hasta el 25 de julio, día de Santiago, “cuando peregrinaremos al Monsacro para celebrar una misa y dar por terminada la visita de manera oficial”.

A las seis de la tarde Jesús Sanz Montes invitaba a los fieles desde la puerta de la iglesia de San Juan a participar en la procesión “por unas calles por las que a diario paseamos nuestra prisa, nuestro cansancio y nuestros sueños, por esos lugares donde juegan los niños, toman el sol los mayores, se echan piropos los enamorados y donde sudan los que trabajan buscando la esperanza para sus familias”. Así lo hicieron, cientos de personas acompañaron al paso por las calles Carreño Miranda para continuar por Doce de Octubre y Manuel Llaneza antes de regresar nuevamente a San Juan, el centro de Mieres.

Hacía 65 años que la villa no vivía una procesión semejante y lo celebró, no solo con la asistencia sino engalanando ventanas y balcones.

Inicio de la procesión del Corpus en Mieres / D. O.

En Mieres se dieron cita fieles de todo el arciprestazgo del Caudal, que agrupa once unidades pastorales de los concejos Mieres, Aller, Lena, Morcín, Ribera de Arriba y Riosa.

Visita del Papa

La celebración estaba prevista inicialmente para el pasado fin de semana, coincidiendo con la festividad del Corpus Christi, pero tuvo que ser aplazada debido a la visita a España del papa León XIV. «Eso sí que ha sido un acontecimiento histórico», refrendó Miguel del Campo.

Ahora, continuará durante algo más de un mes la también histórica visita pastoral a la comarca del Caudal en la que el arzobispo Sanz Montes ya ha recorrido, además de Mieres, localidades como Moreda, Campomanes o Pola de Lena y mantiene encuentros con sacerdotes, religiosos, catequistas, voluntarios de Cáritas, escolares, ancianos y fieles de todas las edades.