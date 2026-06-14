Los premios "Alberto Vega" de poesía para jóvenes reconocen el trabajo de Gabriela Suárez del colegio María Inmaculada de Laviana
También fueron premiados Elsa Rodríguez, Aleida Cogorro y Enol Morán, en un acto celebrado en la Casa de Cultura de La Felguera
J. Cellino / L. Díaz
Un año más, ante el numeroso público que se acercó a la Casa de Cultura “Alberto Vega” de La Felguera, se procedió a la entrega de Premios del XXVI Certamen que lleva el nombre del poeta langreano, del que se cumplen veinte años de su muerte. La ganadora de esta edición fue Gabriela Suárez, del colegio María Inmaculada de Pola de Laviana, finalista fue Elsa Rodríguez, del IES Cuenca del Nalón de Langreo.
Mientras, en la sección de menores de 14 años, la vencedora fue Aleida Cogorro, del IES Santa Bárbara de La Felguera, mientras quel finalista fue Enol Morán, del colegio Sagrada Familia de El Entrego.
Organizado por Cauce del Nalón, el acto contó con la presencia del alcalde de Langreo, representantes de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, Presidenta de Cauce, miembros del jurado y Miguel Ángel Montes, verdadera bóveda central del Premio.
Como si no hubieran transcurrido veinte años desde el fallecimiento de Vega (15 de mayo de 2006), Alberto volvió a estar de nuevo entre los asistentes. Si fino humor y su inquebrantable bonhomía iluminaron la sala. Tras agradecer la presencia del abundante público, se compartió una parte de sus versos, solidarios siempre, con las ganadoras, finalistas y resto de participantes en ambas categorías, así como con el IES Pérez de Ayala de Oviedo, a quien entregó el galardón “Centro Poético de Asturias”.
Incansable fatigador de aceras, Alberto Vega se despidió de los asistentes hasta el próximo año. La luz de la poesía (su querido Plenilunio) le acompañaba.
Jurado
El jurado del XXVI premio Alberto Vega de poesía estuvo formado por Ricardo Labra, Javier Cellino, Solinca Turbón, Beatriz Quintana Coro, Rosa Serdio, Fernanda García, Noelí Puente, Miguel Munárriz y Enrique Serrano. Los trabajos presentados al certamen tenían que ser originales e inéditos y cada autor podría presentar un máximo de tres obras, todas ellas bajo un único seudónimo
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