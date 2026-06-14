Un fin de semana multicultural y multicolor para abrir San Xuan: cientos de niños (y padres) disfrutan de la "holi party"

Cuando se elabora el programa de actividades de unas fiestas como las de San Xuan en Mieres se suele tener en cuanta las condiciones climatológicas. En Asturias no es fácil acertar pero a veces el calendario y el tiempo juegan malas pasadas. Este domingo la plaza del Ayuntamiento acogió una de las citas que los más pequeños esperan durante todo el año, la "holi party" y la quema de la hoguera infantil. El calor era asfixiante pero tampoco como para estropear la fiesta. La cosa es que no hubiese estado mal que fuese una fiesta de la espuma, pero esa está programada para el miércoles, cuando las temperaturas habrán descendido unos cuantos grados.

"Holy party" en las fiestas de San Xuan de Mieres / D. O.

"Holi party"

Al final quienes están pendientes de las aplicaciones del tiempo son los adultos y a los niños lo único que les interesa es la diversión. Y bien que se divirtieron este domingo porque si hay algo que le guste a un niño es ensuciarse, y eso es en lo que consiste una "holi party", en rebozarse con polvos multicolores. "Esta fiesta siempre es un éxito, empezaba a las seis y una hora antes ya había niños esperando", celebraba la concejala de Infancia y Juventud, Nuria Rodríguez en mitad de la celebración.

Con cientos de personas teñidas de colores desde el último pelo de la cabeza hasta los pies, pasando por toda la ropa, la plaza del Ayuntamiento era un arcoiris multicolor y aún quedaban cajas y cajas de bolsitas con esos polvos mágicos. Entre los que mas disfrutaban estaba Airela Fernández Suárez. La pequeña apenas acaba de empezar a caminar pero sabe bien lo que es una fiesta y lo divertido que es mancharse. Junto a sus padres, Loreto y Luis Ángel esperaba una nueva explosión de color.

Airela Fernández Suarez en la "holy party" de Mieres con sus padres, Loreto y Luis Ángel. / D. O.

Aunque la fiesta esté programada para los más pequeños no quiere decir que sea algo aburrido para los mayores, todo lo contrario. La "holi party" entró a formar parte del programa de San Juan de Mieres hace apenas cuatro años y en ese tiempo se ha convertido en cita inexcusable para las familias.

Primera noche de fiesta

Muchos de los padres habían disfrutado también de la primera gran noche de las fiestas, la del sábado del primer fin de semana de San Xuan, que cubrió, y de largo, las apetencias de los amantes de la música, de muchas músicas, en directo. Hubo verbena, que para eso son unas fiestas patronales, pero también fuerte descarga de rock pesado, power pop o post-punk, en el que ya consolidado "Mieres underground", organizado por "Insonorizados", "Mieres Underground" y la concejalía de Festejos.

Si el parque Jovellanos, escenario central de los conciertos populares, se llenó con la orquesta "Tekila" y su espectacular propuesta, la plaza de la Libertad fue precisamente eso, un escenario de libertad para todos los sonidos que pueden enmarcarse en todos los surcos del rock de aquí y de allá. "Mieres underground" arrancó con el stoner de los asturianos "Ballbreakers" que calentaron la cosa para el hardcore-punk de zapatilla de los leoneses "Zoketes". Marcos Montoto, a la guitarra, el imponente sonido del bajo de Manfred con la batería de Pablo "Piedra" para completar el golpe y la guitarra de Guzmán Gancedo para escolar a Montoto, dejaron claro que "Montefurado" es una de las mejores bandas que se pueden escuchar en directo en la actualidad, y son de aquí. Llegaron después los vallecanos "Calatrava" y cerraron los catalanes "Medalla".

Punk, hard rock, noise, blues, hardcore, psicodelia, power pop... que subyugó a un numeroso y entregado público que cada edición va ampliando la "cuota de mercado" de una cita que año a año va atrayendo nuevos adeptos allende las fronteras mierenses. Inexcusable primaveral cita asturiana con el rock alejado del adocenado circuito de festivales musicales de a priori similares coordenadas estéticas, por lo que se agradece su apuesta por la calidad y pluralidad sónica en estos tiempos de extrema y preocupante "corrección" filarmónica. A destacar el equilibrado cartel de bandas locales, nacionales y el correspondiente "cupo foriato". Vamos, que hubo para tomar sidra, "tekila" o mucha birra.

Por delante quedan unos días de "transición", con actividades culturales, pasacalles, espectáculos y citas musicales. Todo para legar al viernes con una de las citas más esperadas, no de San Xuan, sino de la historia reciente, y no tanto, de Mieres, la actuación de Víctor Manuel en el Pozo Barredo.